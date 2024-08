Amici, addio ad un altro professore: la notizia di queste ore è tristissima | Lo hanno perso

Il talent show di Maria De Filippi deve dire addio per sempre all’amato professore. Nulla sarà più come prima.

Amici di Maria De Filippi è il talent show di punta di Canale 5, seguitissimo da sempre, riesce ad appassionare moltissimi telespettatori per le sue dinamiche, i suoi partecipanti, la sua conduzione e i suoi professori. Tuttavia, la nuova edizione sarà praticamente vuota dato che mancherà uno dei coach più amati e significativi dell’intero programma.

Un vuoto incolmabile che resterà tale per sempre, perché un professore del genere è insostituibile. La De Filippi dovrà fare del suo meglio per poter portare la nuova edizione su Canale 5 il prossimo 15 settembre senza di lui. Una perdita tale non poteva immaginarla nessuno e, quindi, ha colto tutti alla sprovvista.

Un addio definitivo che lascia una voragine nel cuore sia dei colleghi che dai fan della trasmissione che adesso si chiedono chi potrà mai prendere il suo posto. Amici dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori coach e gli allievi della nuova edizione non sapranno mai che cosa significa avere lui come insegnante.

I precedenti allievi si ritengono fortunati ad averlo incontrato e si sono definiti profondamente dispiaciuti quando hanno scoperto che il professore tanto stimato e amato non ci sarà più. La nuova edizione si apre con un velo di tristezza ma c’è anche tanta curiosità per scoprire chi prenderà il suo posto.

Addio prof

Stando a quanto si può leggere su Dagospia, Giuseppe Candela ha scritto che è praticamente certo che Raimondo Todaro non farà parte del cast degli insegnanti della nuova edizione di Amici. Alcune indiscrezioni riguardo a questo addio circolavano già da un po’ di tempo ma Candela ha confermato la notizia.

La nuova edizione di Amici non avrà più Raimondo Todaro come insegnante di ballo latinoamericano ma tutti noi ricordiamo di come, nel 2023, il professore abbia portato alla vittoria l’allievo Mattia Zenzola. Adesso che sappiamo che Raimondo Todaro non sarà più il professore ad Amici, tutti si chiedono chi ci sarà al suo posto.

Il sostituto

Tra i possibili sostituti di Raimondo Todaro per la nuova edizione di Amici c’è un altro ballerino noto proveniente da un altro programma altrettanto amato sulla rete ‘nemica’. Stiamo parlando di Ballando con le stelle e dell’insegnante di danza Stefano Oradei. Poco tempo fa, il marito dell’ex gieffina Manila Nazzaro ha espresso il suo desiderio più profondo.

Oradei ha dichiarato di sentirsi più che pronto per una nuova avventura televisiva in veste di insegnante e accoglierebbe con gioia l’invito di poter sostituire il collega Todaro nell’esperienza di Amici di Maria De Filippi. Stefano Oradei non vedrebbe l’ora di insegnare danza, dal momento che è il suo lavoro e la sua passione e adorerebbe farlo anche ad Amici. Staremo a vedere chi, alla fine, prenderà il posto di Raimondo Todaro.