Netflix, le uscite di settembre sono pazzesche: non solo Emily in Paris ma anche Nicole Kidman | Segnati le date

Settembre è alle porte e con lui un’ondata di nuovi contenuti su Netflix. Dalle serie TV più attese ai film che faranno parlare tutti, ecco cosa non perdere nel prossimo mese.

Settembre è il mese perfetto per coccolarsi sul divano e immergersi in una maratona di serie TV o in un film avvincente. Netflix, come sempre, non delude le aspettative e propone un catalogo ricco di novità.

Settembre si preannuncia un mese ricchissimo di novità su Netflix, con titoli che spaziano dal thriller al dramma, toccando temi attuali come la salute mentale e le ossessioni della società contemporanea.

Dalle serie cult che tornano con nuove stagioni ai film originali, sei pronto a scoprire il prossimo binge-watching che ti terrà incollato allo schermo? Ecco una guida completa per scoprire cosa guardare nel mese di settembre.

Nicole Kidman torna in “The Perfect Couple”

A partire dal 5 settembre, la celebre attrice sarà protagonista di una miniserie crime ricca di suspense dal titolo “The Perfect Couple”. Ambientata nell’esclusivo mondo di Nantucket, la trama si intreccia attorno a un matrimonio in apparenza perfetto, macchiato dall’ombra di un omicidio. La futura suocera, interpretata da Nicole Kidman, nasconde un oscuro segreto che verrà alla luce con l’arrivo di un cadavere sulla spiaggia.

Qualche giorno dopo, il 12 settembre, farà il suo ritorno la tanto attesa quarta stagione di “Emily in Paris“. Un appuntamento imperdibile per gli amanti delle serie TV romantiche e leggere. La giovane e ambiziosa marketing manager americana, interpretata da Lily Collins, è pronta a conquistarci nuovamente con le sue avventure nella Ville Lumière. La quarta stagione, divisa in due parti, ci porterà a scoprire nuovi intrighi amorosi, sfide lavorative e, naturalmente, outfit sempre più fashion.

Altre novità imperdibili

Ma Netflix non si ferma qui. Per gli appassionati di thriller, il 26 settembre torna la serie italiana che ha commosso milioni di spettatori “Tutto chiede salvezza 2“. Nella seconda stagione, Daniele, dopo aver affrontato un TSO, si ritrova a lottare per l’affidamento della figlia e per dimostrare di poter essere un padre responsabile. L’arrivo di Drusilla Foer porterà una ventata di novità e ironia in una trama che affronta con coraggio e delicatezza il tema della salute mentale. Questa non sarà la sola serie italiana in uscita sulla piattaforma streaming, il 7 settembre uscirà anche la seconda stagione di “Viola come il mare“.

Mentre il 13 settembre, Netflix ci trasporterà in un mondo futuro dove la bellezza è tutto. In “Uglies“, le giovani donne sono obbligate a sottoporsi a interventi di chirurgia estetica per essere accettate dalla società. La protagonista, Tally, dovrà fare i conti con questa realtà e decidere se conformarsi o ribellarsi. Le proposte di Netflix per il prossimo mese sono tante, non resta che scegliere cosa guardare per prima!