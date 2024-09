Fabrizio Corona offende il Papa, adesso ha esagerato e i fedeli potrebbero ‘linciarlo’: una brutta fine nel momento più bello

Parole blasfeme da parte di Fabrizio Corona, il Papa è intoccabile e adesso sono guai seri. I fedeli sono infuriati.

L’ex re dei paparazzi è continuamente al centro delle notizie e in questo ultimo periodo ne era protagonista per un motivo più che valido. Fabrizio Corona sta aspettando il suo primo figlio con la sua nuova compagna Sara Barbieri. Corona ha già un figlio ma questo in attesa è il primo con la modella ed entrambi non vedono l’ora di conoscerlo.

Tuttavia, molto spesso quando si tratta di Fabrizio Corona le notizie positive sono eclissate da scalpori e polemiche varie che di solito proprio il diretto interessato fa scoppiare. In questo caso, sembra che Corona abbia toccato uno degli argomenti capisaldi della nostra storia, vale a dire la religione e il Papa.

Di recente l’ex re dei paparazzi avrebbe offeso a chiare lettere Sua Santità e questa dichiarazione avrebbe fatto infuriare i fedeli ma non solo. Il popolo del web ha accusato Fabrizio Corona di blasfemia e gli si è scagliato contro tramite svariati commenti sui social. L’uomo avrebbe fatto una dichiarazione che lascia pochi dubbi in merito alla nascita del suo futuro figlio.

Nelle ultime settimane, Sara Barbieri ha documentato la sua gravidanza attraverso varie foto postate sui social media che mostrano la crescita del suo pancione e l’ecografia del suo piccolo. In quest’ultima si vede il suo profilo e la dedica della futura mamma non ha bisogno di spiegazioni: “Il nostro amore”.

La dedica del futuro papà

Ad aver fatto scoppiare la bomba non è stata la dedica della mamma ma quella del futuro papà, che non ha usato mezzi termini per autodefinirsi l’Onnipotente. Pochi giorni fa, l’ex re dei paparazzi ha postato un video sui social dove ha sottolineato la data di nascita di suo figlio, per poi commentarla in modo alquanto unico.

Fabrizio Corona ha ammesso: “Beh, d’altronde è figlio di Dio e non poteva nascere un altro giorno” e con questa frase l’uomo ha voluto sottintendere che lui stesso sarebbe l’Altissimo. Una dichiarazione a dir poco esagerata che ha scatenato le masse e ha fatto scoppiare una polemica che non si spegnerà tanto presto.

Il nuovo ‘Dio’

Evidenziando la presunta data di nascita di suo figlio (25 dicembre), Fabrizio Corona avrebbe sottinteso (e neanche troppo) che lui sarebbe l’Onnipotente e, quindi, che suo figlio sarebbe Gesù. Un’affermazione che i fedeli hanno ritenuta blasfema e che ha toccato un argomento molto delicato per tutti noi.

Questa frase detta da Corona è risultata essere come un’offesa verso il Papa, che è il Vicario di Cristo, ovvero il rappresentante di Gesù sulla terra. I fedeli e il resto del popolo del web si sono detti stufi e inorriditi dell’enorme autostima ed egocentrismo che Fabrizio Corona ha racchiuso in quell’unica frase blasfema.