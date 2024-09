Grande Fratello, non si accorge che il microfono è aperto: quello che dice è allucinante ma non fanno in tempo a stoppare

Nuovo scandalo al Grande Fratello: il concorrente parla senza sapere che il microfono è aperto e tutti sentono il assurdo discorso.

Finora sono andate in onda solo due puntate del Grande Fratello, eppure gli scandali non sono mancati. Tra i concorrenti c’è già qualche tensione e si vede.

Dopo la squalifica di Lino Giuliano per commenti omofobi, l’avventura nella casa è cominciata, non senza difficoltà, e i vip stanno già trovando molte cose da dire gli uni contro gli altri. La convivenza non è semplice.

Ma ciò che è accaduto a uno dei concorrenti ha dell’assurdo: non si è accorto che aveva il microfono aperto e ha cominciato a dire cose che hanno lasciato il pubblico senza parole.

Pensando di essere solo, ha detto ciò che gli passava per la testa senza pensare alle conseguenze. Neanche Signorini ha fatto in tempo a fermare il discorso e hanno sentito tutti quelle parole allucinanti.

Inizia il Grande Fratello

Per la gioia di molti italiani il reality più famoso d’Italia è ricominciato e ha già regalato molti momenti indimenticabili. Le prime nomination hanno già sconvolto gli equilibri del programma: il pubblico ha già decretato i suoi preferiti e invece i nomi che per ora vorrebbe vedere fuori di lì. Luca Giglio al momento è il concorrente meno apprezzato, ma le cose potrebbero cambiare in fretta.

Sicuramente per un concorrente la storia non sarà più la stessa dopo che, ignaro di avere il microfono aperto, ha detto tutto ciò che pensava, senza freni, lasciando il pubblico, Signorini e gli opinionisti senza parole. Sui social non si parla d’altro che di questa “confessione” molto particolare.

Hanno sentito tutto

Protagonista di questa simpatica storia è Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazosa che ci aveva fatto ballare e cantare più di 20 anni fa. Anche lei tra i concorrenti del GF, la cantante, non sapendo che il suo microfono era aperto e che quindi il pubblico poteva sentire cosa diceva, ha cominciato a commentare il proprio aspetto fisico dicendo “Mi si vede la pancia”, in dialetto romano, e “Mi sono dimenticata la panciera”.

Il pubblico e Alfonso Signorini hanno sentito i suoi commenti e non sono riusciti a trattenere le risate, anche perché la cantante ha continuato a parlare a se stessa raccomandandosi di non dire parolacce. Alla fine il conduttore le ha svelato che tutti stavano sentendo cosa diceva e Morlacchi è scoppiata a ridere con il pubblico. Gli spettatori hanno già capito che la cantante è una persona genuina e autoironica e molti stanno già tifando per lei. Chissà quali altri momenti divertenti regalerà al pubblico nelle prossime puntate.