Natalia Estrada, dopo anni di silenzio arriva la bomba su di lei: ha detto di no a Sanremo e il motivo è serissimo

Natalia Estrada, un nome che negli anni ’90 e primi 2000 era sinonimo di bellezza, talento e successo in televisione. Nata in Spagna nel 1972, è diventata una delle figure più amate del piccolo schermo italiano, grazie alla sua presenza in programmi iconici come La sai l’ultima?, Il Quizzone e Canzoni sotto l’albero. Attrice, ballerina e conduttrice, è stata per lungo tempo una delle donne più popolari della TV italiana. Tuttavia, da diversi anni, la Estrada è scomparsa dalle scene, lasciando spazio a una nuova passione che l’ha portata lontano dai riflettori: l’equitazione.

Oggi Natalia Estrada vive quasi nell’anonimato, gestendo un piccolo ranch nelle campagne del Basso Monferrato, dedicandosi completamente alla sua nuova vita circondata dai cavalli, una passione che aveva coltivato in silenzio e che ha deciso di mettere al centro della sua esistenza. Nonostante la sua assenza prolungata dalla televisione, la sua figura continua a essere molto amata e ricercata, tanto che le è stata recentemente offerta una delle opportunità più prestigiose del panorama televisivo italiano: la partecipazione al Festival di Sanremo.

Secondo alcune dichiarazioni recenti, il noto conduttore e direttore artistico di Sanremo, Amadeus, avrebbe fatto di tutto per riportare Natalia Estrada sul palco dell’Ariston. L’idea era quella di farla tornare in grande stile nel mondo dello spettacolo, un contesto che la spagnola aveva dominato per anni. Ma, con grande sorpresa di tutti, Natalia ha deciso di rifiutare l’offerta. “Amadeus mi voleva a Sanremo“, ha confermato la stessa Estrada, ma è stata irremovibile: “In TV non tornerò mai”.

Per molti, il rifiuto di una proposta così ghiotta può sembrare incomprensibile, soprattutto considerata l’importanza di Sanremo. Il festival è uno degli eventi più attesi e seguiti d’Italia, e tornare sul palco dell’Ariston avrebbe significato per Natalia un ritorno da protagonista. Tuttavia, la sua decisione di allontanarsi definitivamente dal mondo della televisione non è improvvisa. Per lei, chiudere il capitolo dello spettacolo è stata una scelta consapevole e irreversibile, dettata dalla voglia di aprire una nuova porta verso una vita più semplice e autentica, lontana dai riflettori e dalla frenesia del mondo televisivo.

L’amore e le relazioni passate

Oltre alla sua carriera e alla sua vita nel mondo dell’equitazione, Natalia ha recentemente parlato anche delle sue relazioni sentimentali. Ha avuto una figlia, Natalia Mastrota, dal suo primo matrimonio con Giorgio Mastrota, il celebre conduttore televisivo italiano. Ha descritto il loro rapporto come “un amore passionale”, che però si è esaurito velocemente. Nonostante la loro separazione, il loro legame rimane forte grazie alla figlia che condividono.

Successivamente, Natalia ha vissuto una storia d’amore con Paolo Berlusconi, fratello dell’ex premier Silvio Berlusconi. Ha definito quella relazione “un amore d’altri tempi, elegante e puro“, sottolineando come l’abbia vissuta con estrema trasparenza e senza secondi fini. Anche se entrambe le storie d’amore sono finite, Natalia parla di esse con serenità, ricordando i momenti belli ma accettando che quei capitoli si sono chiusi.

La felicità lontano dai riflettori

Oggi, Natalia Estrada è felice della vita che ha costruito distante dalla televisione. Vive con serenità, circondata dalla natura e dai suoi amati cavalli, e non ha alcun desiderio di tornare sotto i riflettori. Nonostante l’insistenza di molte persone, Natalia rimane ferma sulla sua decisione di non tornare mai più in TV, nemmeno per un evento iconico come Sanremo.

Questa scelta può sembrare sorprendente a chi la ricorda come una delle star più brillanti del piccolo schermo italiano, ma per Natalia, il cambiamento era necessario. Ha trovato un nuovo equilibrio, fuori dalle luci della ribalta, e non ha alcuna intenzione di cambiare rotta. La sua vita, ora, è tutta per la sua famiglia e per i cavalli, e per lei questa è la vera felicità.