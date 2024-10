Squid Game 2, anticipata la data: quello che sta per succedere cambierà Netflix | Da impazzire

Squid Game 2 è alle porte, preparatevi a un nuovo tuffo nell’inferno! La serie sudcoreana che ha sconvolto il mondo intero sta per tornare.

La prima stagione di Squid game ha battuto ogni record di visualizzazioni, diventando la serie più vista nella storia della piattaforma. E ora, con l’attesa crescente, le aspettative sono alle stelle per la seconda. L’attesa per la seconda stagione è palpabile e le aspettative sono altissime ora che la data si avvicina. Si prevede che Squid Game 2 possa eclissare il successo della prima stagione, diventando un evento televisivo ancora più clamoroso.

Ricordate la frenesia che ha accompagnato l’uscita della prima stagione? Milioni di spettatori incollati allo schermo, un passaparola virale e un fenomeno culturale senza precedenti. Squid Game ha saputo catturare l’immaginario collettivo, esplorando temi come la disuguaglianza sociale, la competizione spietata e la fragilità della vita umana.

Sebbene i dettagli della trama siano ancora avvolti nel mistero, sappiamo già che Gi-hun sarà il protagonista indiscusso di questa nuova avventura. Dopo aver sfidato la morte e aver vinto la prima edizione del gioco, il nostro eroe è tornato più determinato che mai a svelare i misteri che si celano dietro questa macabra competizione.

Squid game 2 arriva prima del previsto

La serie coreana che ha conquistato il cuore (e fatto sudare freddo) di milioni di spettatori sta per tornare, e quale occasione migliore per svelare le prime novità se non una delle più grandi fiere del fumetto e del gioco in Europa? Per tutti i fan di Squid Game, il Lucca Comics & Games 2024 sarà un appuntamento imperdibile che anticipa la data di uscita della tanto amata serie. Netflix ha organizzato un ricco programma dedicato alla serie con anteprime, incontri con il cast e molto altro.

Piazza Anfiteatro, dal 30 ottobre al 3 novembre, sarà il cuore pulsante dell’esperienza Squid Game a Lucca Comics & Games. Un padiglione interattivo e uno store esclusivo, con prodotti a edizione limitata, permetteranno ai fan di immergersi completamente nell’universo della serie e di portare a casa un ricordo unico di questa esperienza.

L’evento da non perdere assolutamente

Il 31 ottobre, Lucca vivrà un’esperienza unica: Hwang Dong-hyuk, Lee Jung-jae e Wi Ha-jun, i creatori di Squid Game, saranno presenti per un evento live in esclusiva mondiale. Scopriremo insieme le prime novità sulla seconda stagione, disponibile dal 26 dicembre su Netflix.

Lucca in quei giorni sarà animata da numerose attività a tema, tra cui l’immancabile sfida con la bambola. Infatti, oltre agli incontri con il cast, la città offrirà numerose attività ludiche tra cui la famosa sfida del “1, 2, 3, stella!” in Piazza San Michele.