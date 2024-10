Star Wars: Skeleton Crew, l’immagine mostrata mette molti dubbi al pubblico: ecco cosa vulevano dire davvero

Una nuova foto ufficiale di Star Wars: Skeleton Crew suggerisce legami con i segreti dei predecessori dei Sith e una grande connessione con Ahsoka.

Quest’ultima ha riscritto la storia galattica rivelando che antiche leggende Jedi erano vere, portando Ahsoka a scoprire Peridea, un mondo extragalattico con radici in un antico impero intergalattico.

Qui, le iscrizioni erano scritte in ur-Kittât, un antico linguaggio Sith.

Una foto di Empire Magazine mostra il “Jedi” di Jude Law che studia iscrizioni in ur-Kittât in una caverna.

Skeleton Crew, ambientato nelle regioni esterne dello spazio sconosciuto, prosegue la storia di Ahsoka, svelando ulteriori dettagli sull’antico impero galattico.

Significato della nuova foto di Skeleton Crew per Star Wars

Finora, molti fan hanno pensato che Skeleton Crew fosse scollegato dal resto del franchise, ma questa immagine suggerisce il contrario. La serie è in linea temporale con Ahsoka e The Mandalorian, ampliando la narrazione che riscrive la storia della galassia.

Pochi dettagli sono noti su questo antico impero. Si dice sia nato quando i Perideani appresero a viaggiare tra galassie con i purrgil, incontrando un’antica razza chiamata Zeffo (descritta nel gioco Jedi: Fallen Order). Uno Zeffo oscuro, Kujet, divenne imperatore e la sua lingua, ur-Kittât, si legò profondamente al lato oscuro, ispirando millenni dopo i Sith. Saranno finalmente rivelati nuovi segreti?

La nostra opinione su ciò che promette Skeleton Crew

Il marketing per Star Wars: Skeleton Crew è appena iniziato, e la serie è ancora avvolta nel mistero. È un racconto natalizio ideale, con un gruppo di bambini provenienti da un pianeta simile alla Terra che si perde nella galassia e incontra qualcuno che credono sia un Jedi. Tuttavia, questa immagine suggerisce che la storia potrebbe avere risvolti più profondi rispetto a quanto mostrato finora.

Rimane da vedere se questo sarà un tema principale o solo un accenno per i fan più attenti agli ultimi aggiornamenti di Star Wars. Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni e notizie per poter capire dove ci porterà l’universo di Star Wars.