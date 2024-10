Tootsie, arriva in Italia: il musical che sfida le convenzioni e fa ridere fino alle lacrime

Un adattamento frizzante del classico film “Tootsie”, la nuova commedia musicale conquista i teatri italiani con umorismo e profondità.

Dopo aver conquistato Broadway, “Tootsie” arriva finalmente nei teatri italiani, promettendo di divertire e far riflettere. Questa nuova commedia musicale, firmata da Massimo Romeo Piparo, è un adattamento del celebre film del 1982 di Sydney Pollack, con Dustin Hoffman nel ruolo principale. “Tootsie” non è solo uno spettacolo, è un viaggio tra le sfide e le gioie dell’identità di genere, presentato con ironia e grande musicalità.

Il debutto avverrà al Teatro Lyrick di Assisi il 1 novembre, per poi proseguire in un tour che toccherà importanti città come Milano, Roma e Napoli. L’interpretazione di Paolo Conticini e Enzo Iacchetti, un’accoppiata inedita ma affiatata, promette di dare vita a un’esperienza unica, capace di coinvolgere il pubblico in un mix di risate e momenti di riflessione profonda.

La trama segue Michael Dorsey, un attore disoccupato che, per cercare di sfondare nel mondo del teatro, decide di travestirsi da donna per partecipare a un provino. Le sue disavventure, tra amori e identità confuse, si intrecciano in un racconto che esplora temi attuali come il sessismo e la lotta per la propria identità. La comicità, quindi, diventa il mezzo attraverso cui affrontare questioni sociali di grande rilevanza, rendendo “Tootsie” non solo un’opera divertente, ma anche un’opportunità di discussione.

Un cast stellare e una produzione ambiziosa

Massimo Romeo Piparo, con il suo talento collaudato, promette di rendere “Tootsie” un’esperienza teatrale indimenticabile. “In un momento in cui si parla tanto di sessismo e identità”, dichiara Piparo, “Tootsie affronta questi temi con leggerezza e ironia”. L’adattamento italiano mantiene intatta l’essenza del testo originale, aggiungendo un tocco di freschezza che solo attori come Conticini e Iacchetti possono offrire.

La colonna sonora di David Yazbek, già vincitore di un Tony Award, accompagna la storia con brani orecchiabili e coinvolgenti. Le scenografie e le coreografie sono progettate per trasportare il pubblico in un viaggio visivo e sonoro che riflette il dinamismo e l’energia del mondo dello spettacolo.

Un messaggio potente sotto la superficie comica

La comicità di “Tootsie” non è solo fine a se stessa; è il veicolo per una riflessione profonda su cosa significa essere umani in una società in continua evoluzione. La battuta finale del protagonista, che esprime il suo cambiamento grazie all’esperienza da donna, è un messaggio potente: “Sono stato un uomo migliore con te da ‘donna’”. Questo riassume la bellezza dell’opera: un invito a guardare oltre le apparenze e a celebrare l’autenticità.

Non perdere l’occasione di assistere a questo spettacolo, che promette di essere un mix perfetto di intrattenimento e introspezione.