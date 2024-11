Brad Pitt, il divorzio con Angelina è devastante: coinvolti anche i figli | Otto anni di agonia

Dopo otto anni l’agonia del divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie non è finita. Anche i figli coinvolti in questo terribile strazio.

Da coppia più amata di Hollywood a disastro improvviso: Brad Pitt e Angelina Jolie ci hanno fatti sognare per anni, ma alla fine si è concluso tutto con una separazione tremenda.

Se il matrimonio ufficialmente è finito nel 2019, la crisi si respirava già da qualche anno prima. Purtroppo le cose belle possono finire, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che la separazione fosse così devastante.

Infatti oggi, a otto anni di distanza da quel 2016, quando Angelina chiese la separazione, le cose sono tutt’altro che risolte. Adesso anche i figli ci vanno di mezzo.

I fan di entrambi stanno soffrendo per loro e per come stanno procedendo le cose. Tutti sperano che possano risolvere le proprio questioni in fretta, ma il futuro si prospetta nero.

Una storia d’amore difficile

Anche nel loro caso, la storia d’amore tra Brad e Angelina all’inizio è stata ampiamente criticata: nel 2005 Pitt divorzia da Jennifer Aniston, anche loro una coppia che sembrava indistruttibile, e pochi mesi dopo si mostra già in pubblico insieme ad Angelina. I sospetti c’erano già da qualche anno, quando i due avevano recitato insieme in Mr. e Mrs. Smith, ma molti speravano che alla povera Aniston non toccasse questo epilogo.

E così neanche un anno dopo Angelina cambia il cognome dei figli in Jolie-Pitt, i due fanno una figlia (Shiloh Nouvel), poi adottano Pax Thien e infine annunciano una nuova gravidanza, quella dei gemelli Knox Leon e Vivienne Marcheline. Una bellissima famiglia allargata che però, neanche 10 anni dopo, viene distrutta dal divorzio. La crisi è troppo forte e i due cominciano il calvario della separazione.

Brad Pitt e Angelina Jolie, il divorzio coinvolge anche i figli

Pitt e Jolie sono separati, ma il divorzio deve ancora terminare. C’è infatti un’importante questione ancora irrisolta: la custodia dei figli. Proprio i bambini sono al centro di un tornado che vede coinvolti i loro nonni paterni, William e Jane, i quali hanno rivelato di non vedere i nipoti da ben otto anni. Persone vicine alla famiglia Pitt hanno dichiarato che la situazione è “straziante”, visto che prima i nonni erano molto legati ai nipoti.

E pensare che il rapporto di Angelina Jolie con i suoceri era tutto rose e fiori, almeno da quanto aveva affermato l’attrice in tempi non sospetti. Adesso invece, con Pitt allontanato del tutto dai figli, anche i nonni e i figli stanno subendo le conseguenze del divorzio, non potendo più vedersi come una volta.