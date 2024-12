Maria Teresa Ruta rientra al GF e non sarà sola: Signorini e gli autori risollevano le sorti del reality

Maria Teresa Ruta tornerà al GF e non sarà sola, per la gioia dei fan. Alfonso Signorini sta cercando di far di tutto per risollevare le sorti del reality dall’audience traballante.

Questa nuova edizione del Grande Fratello sta subendo notevoli difficoltà, in quanto gli ascolti ballerini stanno facendo preoccupare Mediaset, la quale sta cercando di correre ai ripari in tutti i modi. Anche perché se lo share dovesse cadere in picchiata, molti temono che il reality possa chiudere in anticipo come, La Talpa.

Stiamo assistendo a diversi tentativi di attirare l’attenzione, con amori che nascono, che finiscono, gelosie, litigi, gieffini divisi e così via. A discapito di quello che si potrebbe pensare, nonostante screzi vari e divisioni, nella Casa si sono riuniti comunque tutti per stare vicini alla povera Jessica Morlacchi dopo aver appreso la terribile notizia che il suo cagnolino Camillo, era venuto a mancare. Un momento sicuramente molto amaro per tutti.

Adesso l’attenzione del pubblico si è spostata su un altro dettaglio. Ebbene, Maria Teresa Ruta rientrerà al GF e badate bene che non sarà sola. Che dire, Alfonso Signorini, una ne pensa e cento ne fa, per cercare di risollevare le sorti del programma Mediaset.

Nuovi ingressi all’interno della Casa

Il clima all’interno del Grande Fratello è particolarmente teso da molte settimane, tant’è che litigate epiche e colpi di scena sono praticamente all’ordine del giorno. Nonostante questo, lo share è sempre altalenante, con giorni buoni e altri meno.

Fortunatamente per Mediaset, l’ingresso dei nuovi gieffini nella casa, avvenuta qualche giorno fa, ha risollevato l’audience, tenendo incollati al televisore più di 2 milioni di spettatori. A entrare sono stati: Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Maria Monsé Perla Maria, e Chiara Cainelli.

Maria Teresa Ruta di nuovo al Grande Fratello

Alfonso Signorini tenta il colpaccio del Secolo al Grande Fratello, in quanto decide di riportare al reality Maria Teresa Ruta, una dei personaggi più amati della storia dello show. Tralasciando le prime edizioni del reality che hanno raggiunto degli indici di gradimento altissimi, quella che in seguito è stata considerata come la stagione più bella e seguite di sempre è stata sicuramente quella del Grande Fratello Vip del 2020.

Per capirci, quella che ha incoronato vincitore il simpaticissimo, Tommaso Zorzi. Attingendo quindi al ricordo positivo che quell’edizione ha portato nel cuore dei fan, quel “geniaccio” di Alfonso Signorini ha pensato bene, ovviamente insieme agli autori, di far varcare nuovamente la porta rossa a Maria Teresa e Stefania Orlando, le quali avranno le stesse possibilità di vittoria degli altri gieffini che sono chiusi nella Casa da settembre, come leggiamo su FanPage. Inoltre, come ha rivelato Davide Maggio, a seguire le due fuoriclasse, ci sarebbe anche un altro nome epico, cioè quello di Eva Grimaldi. Che dire, ne vedremo delle belle.