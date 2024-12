Matteo Berrettini: che titolo di studio ha il campione di Tennis soprannominato The Hammer

Voi lo sapete qual è il titolo di studio di Matteo Berrettini, meglio noto come The Hammer? Il campione di tennis ha sorpreso tutti con quella sua azione.

Matteo Berrettini è uno dei tennisti italiani più amati di sempre, la cui potenza con la racchetta, gli hanno fatto ottenere il soprannome dagli addetti ai lavori, The Hammer, il martello appunto. Diciamo che in questi ultimi anni, questo sport, grazie anche a Sinner è tornato a fare battere maggiormente il cuore degli italiani.

Matteo dopo un 2023 complicato, fatto di incertezze e limitazioni, in questo 2024 pare essere tornato il fuoriclasse di sempre. L’abbiamo visto insieme a Jannik Sinner in quel strabiliante bis dell’Italia in Coppa Davis ai SuperTennis Awards.

Di Berrettini i suoi fan, sono interessati non soltanto alle sue imprese eroiche in campo, ma anche alla sua vita privata. Per esempio, voi lo sapete qual è il titolo di studio del campione di tennis?

Intervista doppia per Matteo Berrettini

Come dicevamo, Matteo Berrettini è tornato alla grande nel tennis, tant’è che qualche giorno fa è stato protagonista insieme a un altro grande, cioè Jannik Sinner, in una simpatica intervista doppia da Piero Chiambretti. Tra le varie domande, i due hanno risposto al grande conduttore, in merito al desiderio di poter vestire i panni l’uno dell’altro.

E così, se Jannik ha risposto ironicamente che vorrebbe la bellezza dell’amico, Berrettini ha rivelato: “Vorrei rinascere lui perché così scoprirei cosa si prova a non sbagliare mai”. Oltre a questi momenti goliardici, Sinner ha poi rivelato: “Mi è dispiaciuto che l’anno scorso Matteo fosse fuori dal campo ma ci ha dato un’energia molto positiva…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini)

Il titolo di studio di Matteo

A dimostrazione del fatto di quanto, uno sportivo dovrebbe pensare non soltanto a dare tutto se stesso allo sport ma anche alla sua istruzione, vi siete mai chiesti qual è il titolo di studio di Matteo Berrettini? Il campione di tennis come possiamo leggere da skuola.net e faccecaso.com, ha frequentato in passato il Liceo Scientifico Statale “Archimede” di Roma, anche se il titolo non lo prese negli anni di adolescenza, per via degli allenamenti e le competizioni che dovette sostenere.

Così, lo sportivo, deciso più che mai a portare a termine anche questa sua missione, prese il diploma di scuola superiore da privatista in seguito, portandosi così a casa un’altra vittoria. Alla fine avrebbe pure potuto evitare questo sacrificio, ma Berrettini ha capito, quanto sia importante avere un “pezzo di carta in tasca”, come riportano sempre molti genitori ai propri figli.