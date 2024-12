Chi è la tennista più bella del mondo? È certamente lei: quanti anni ha e da dove viene

Chi è la tennista più bella del mondo secondo voi? Il titolo l’ha ottenuto lei, scopriamo quanti anni ha e da dove viene.

Il tennis è sempre stato uno sport che ha affascinato il mondo, sia per gli sportivi che per le regole del gioco, delle varie location così via. Sicuramente negli ultimi anni, dopo l’arrivo di Jannik Sinner, se ne sta parlando maggiormente, soprattutto per quei risultati brillanti che ha ottenuto nelle ultime competizioni.

Ovviamente oltre lui, ce ne sono stati e ce ne saranno sicuramente moltissimi campioni e non solo uomini ma anche donne. E Jannik sa benissimo di cosa parliamo, visto che la sua fidanzata, Anna Kalinskaya, fa il suo stesso mestiere e c’era anche lui ad ammirarla sugli spalti, durante le sue competizioni sportive.

Per quanto Anna sia una donna bellissima, non è stata lei a ottenere il titolo della tennista più bella del mondo. Ma chi allora? Conosciamola meglio, ecco quanti anni ha e da dove viene.

La tennista più bella del mondo

La tennista più bella del mondo, ha ottenuto questo riconoscimento, in quanto la sua bellezza è cosa ben nota, tant’è che un famoso cantante, anche lui definito sex symbol in molte occasioni, ha perso la testa per lei. Dopo diversi alti e bassi che li ha coinvolti, a oggi sono una coppia molto felice, genitori di tre figli altrettanto belli. Lei oggi si è allontanata dalle scene, in quanto, l’infortunio che l’ha colpita a 22 anni, l’ha costretta a dire addio alla sua passione, grazie alla quale aveva ottenuto molti riconoscimenti.

Quelle battute gli appassionati del tennis se le ricorderanno sempre, soprattutto per la passione e la grinta con le quali venivano battute. Purtroppo il destino per lei ha avuto altri piani, ma nonostante tutto, il suo nome non abbandonerà mai la storia del tennis, in quanto ha lasciato il segno, pur avendo avuto una carriera breve. Oggi, non fa soltanto la mamma, ma è molto appassionata di fitness come racconta sui social e oltre a postare i momenti più belli passati con la sua famiglia, sostiene il suo compagno in giro per il mondo. Avete capito di chi stiamo parlando?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Quanti anni ha e da dove viene la nota ex tennista

Due cose hanno in comune con la compagna di Jannik Sinner, il nome e il Paese di nascita. Infatti, la tennista che è stata eletta la più bella del mondo è Anna Kournikova, nata in Russia ma naturalizzata statunitense, compagna attuale di Enrique Iglesias.

Di anni oggi ne ha 43 e insieme al suo compagno e ai suoi bambini vivono a Miami in Florida. Per il momento non pensano assolutamente al matrimonio, come aveva rivelato Enrique: “Forse è perché vengo da genitori divorziati, ma non credo che tu ami di più qualcuno a causa del vincolo matrimoniale…” e in effetti i due sono super innamorati anche senza fede al dito.