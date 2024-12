Romina Carrisi: quanti anni ha la figlia di Al Bano e cosa fa nella vita

Scopriamo insieme quanti anni ha la figlia di Al Bano, Romina Carrisi e che cosa fa nella vita. Scopriamolo insieme.

Al Bano Carrisi e Romina Power sono state una delle coppie più amate di sempre, in quanto il loro amore, è stato visto come una favola che si avverava per molti anni. Purtroppo loro due non hanno ottenuto un happy ending, anche se i due sono rimasti affiatati sul palco, lavorativamente parlando.

Inoltre adorano il loro ruolo da nonni, in quanto i loro figli hanno fatto in modo di unire la loro famiglia, anche dopo il divorzio. Nonostante Al Bano abbia una seconda famiglia con Loredana Lecciso, i vari figli del cantante pare vadano d’accordo, aprendo le porte quindi a una grande famiglia allargata.

Ed è in merito ad una delle figlie del cantante di Cellino San Marco che parliamo oggi. Voi lo sapete quanti anni ha e cosa fa nella vita oggi, Romina Carrisi? Scopriamolo insieme.

Romina Carrisi e la nascita del suo primogenito

Da diversi mesi Romina Carrisi è diventata mamma dell’adorabile, Alex Lupo, avuto dal compagno, Stefano Rastelli. I due si sono innamorati sul set di Oggi è un altro giorno e da quel momento non si sono più lasciati, nonostante le critiche per la loro differenza di età. Oggi sono una famiglia felice e l’abbiamo visto anche durante l’ospitata di Romina e suo padre Al Bano da Silvia Toffanin a Verissimo. L’armonia scorre sovrana dopo tanto tempo in casa loro, merito anche del piccolo di casa che tiene alto l’umore.

I fan ricordano ancora quell’intervista da Silvia dove la neo mamma ha passato più tempo sul pavimento con il piccolo che gattonava per lo studio, piuttosto che seduta sulla sedia. Questo momento spontaneo è piaciuto a tanti e pare che il piccolo abbia fatto anche un nuovo miracolo, portando gioia nel cuore di tutti. Dopo decenni di astio, Loredana Lecciso ha rivelato di recente: “È tempo di pace perché condividiamo il bene più grande, i figli con Albano…”, riferendosi ad una possibile conciliazione con Romina Power. Chissà se questo sarà il primo Natale che festeggeranno tutti insieme?

Romina: cosa fa nella vita e quanti anni ha

Romina Carrisi, di anni ne ha 37 ed è la quartogenita di Al Bano e Romina Power e nel corso della vita ha fatto un po’ di tutto, dai lavori più normali come la commessa a quelli più in linea con il percorso genitoriale, diventando quindi attrice e personaggio televisivo. Inoltre è molto portata per la poesia e la fotografia.

Dopo la chiusura di Oggi è un altro giorno e la nascita del suo bambino, Romina per il momento si è un po’ allontanata dal mondo televisivo per occuparsi di suo figlio, ma siamo sicuri che non passerà molto prima di rivederla concentrata in qualche nuovo progetto. D’altronde, buon sangue non mente.