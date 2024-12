Loredana Lecciso e Romina Power vicinissime: “È arrivato il tempo della pace”

Veramente Loredana Lecciso e Romina Power fanno pace? Il passato e il presente di Al Bano Carrisi, potrebbero far parte della stessa frase.

La storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Romina Power è epica e nessuno potrà mai dimenticarli, in quanto i due cantanti e attori non sono uno spettacolo soltanto sul palco, ma anche quando erano una coppia felice. Per tutta una serie di circostanze dolorose però, alla fine Romina e Al Bano si sono lasciati.

Pur restando legati professionalmente e familiarmente, per quel vincolo che non li separerà mai, cioè i loro figli, i due cantanti si sono allontanati e Al Bano si è creato una nuova vita con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto due figli.

Dopo tanto odio e rancore, Loredana e Romina potrebbero fare la pace e vivere tutti insieme in un’unica, grande, famiglia allargata. Sarà così?

Gli screzi tra Loredana Lecciso e Romina Power

Tra l’ex moglie e la compagna attuale di Al Bano Carrisi non è mai scorso buon sangue, lo sappiamo tutti quanti benissimo, in quanto sono stai parecchi i momenti di tensioni che abbiamo letto sui vari rotocalchi di cronaca rosa, presunti o confermati. Per quanto i figli del cantante sia quelli avuti da Romina che quelli avuti da Loredana, pare vadano d’accordo, tra le loro mamme, c’è un astio profondo che non gli ha mai permesso di festeggiare il Natale tutti insieme.

Adesso le cose potrebbero cambiare, in quanto non solo l’operazione di Al Bano ha fatto preoccupare tutti, ma anche la nascita del piccolo di casa, il figlio di Romina Carrisi, potrebbe aver portato una svolta e una ventata d’aria fresca in casa Power-Carrisi-Lecciso.

La pace tra le due donne di Al Bano Carrisi

Veramente tra Romina Power e Loredana Lecciso è giunta la pace che Al Bano Carrisi da tanto aspettava? Recentemente, Loredana è stata ospite da Monica Setta a Storie di donne al bivio e tra una domanda e l’altra, il noto personaggio televisivo ha aperto il cuore ai suoi fan, rilasciando un’intervista senza filtri.

Ed è proprio in questo contesto che la Lecciso ha rilasciato quella frase shock, che nessuno avrebbe mai pensato di sentire: “Dopo tanti anni credo sia arrivato il momento di tendere una mano a Romina e di costruire una vera e propria famiglia allargata” e ancora: “Si, sono stata gelosissima ma adesso con lei è tempo di pace perché condividiamo il bene più grande, i figli con Albano”. Cosa risponderà Romina a questa richiesta di seppellire l’ascia di guerra?