Ilaria D’Amico: “Mi sono spaventata”, la verità su Gigi Buffon | Nessuno vuole crederci

Ilaria D’Amico sconvolge tutti: la sua dichiarazione su Gigi Buffon è scioccante e nessuno vuole credere a ciò che è accaduto.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono una coppia ormai da oltre 10 anni, anche se hanno ufficializzato il loro amore solo lo scorso settembre, quando si sono sposati.

In presenza di parenti e amici, tra i quali anche molti VIP, si sono giurati amore eterno. Ma se da fuori il loro amore sembra perfetto, c’è qualcosa che non ci hanno detto fino in fondo.

È stata proprio la giornalista a rivelare in un’intervista un segreto che finora aveva custodito su suo marito. Sembra che il matrimonio sia stata la scintilla per dire finalmente la verità.

I fan della coppia stentano a credere a ciò che è accaduto tra loro e ora vedono l’ex portiere con occhi molto diversi rispetto a prima.

Le critiche Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

Inizialmente i due sono stati molto criticati per la loro storia d’amore, in particolare il portiere. Il motivo è che, come ricordiamo bene tutti, al tempo Buffon era ancora sposato con Alena Seredova. La loro separazione è stata molto dolorosa e c’è stato anche un tradimento di mezzo, quindi all’inizio è scoppiato un vero putiferio. D’Amico e Buffon non si sono trovati subito, ma si sono scoperti col tempo: come hanno raccontato più volte, all’inizio non c’era affatto simpatia tra i due.

Se pensavate di sapere tutto su di loro, però, vi state sbagliando di grosso: infatti la giornalista ha reso noti alcuni particolari della relazione che nessuno conosceva. “Mi ha spaventata” ha detto alle telecamere, rivelando retroscena incredibili. Ora i fan non sanno cosa pensare del loro rapporto.

Le rivelazioni improvvise

In un un’intervista a Che tempo che fa, Ilaria D’Amico ha detto che Buffon l’ha spaventata. Ma perché? La giornalista ha raccontato che il portiere era già da temo che le chiedeva la mano, ma i suoi tentativi si erano sempre conclusi con un nulla di fatto. Un giorno, in riposo tra un impegno e l’altro, la giornalista è tornata a casa e ha trovato il compagno che l’aspettava. Buffon, ha raccontato lei, aveva un’aria strana, come se fosse pieno di dolore, e lei si è spaventata moltissimo perché temeva il peggio.

In realtà l’ex campione aveva architettato tutto per chiederle ufficialmente di diventare sua moglie e quando lei l’ha capito ha detto subito “sì”. Alla fine quindi D’Amico ha potuto tirare un sospiro di sollievo e festeggiare con Buffon l’inizio di una nuova fase della loro vita.