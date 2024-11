Daft Punk e Leiji Matsumoto, l’anime cult Interstella 5555 torna al cinema in versione 4K!

Un evento unico per riscoprire il capolavoro musicale e visivo che ha segnato una generazione.

Dal 12 al 15 dicembre, le sale cinematografiche accoglieranno un evento straordinario: il ritorno in versione rimasterizzata in 4K di Daft Punk & Leiji Matsumoto’s Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.

Distribuito in Italia da Nexo Studios, questo cult anime realizzato in collaborazione con la Toei Animation promette di regalare un’esperienza unica ai fan di ogni generazione.

Il film, originariamente uscito nel 2003, è il risultato di un sodalizio artistico senza precedenti tra i Daft Punk e il leggendario Leiji Matsumoto, autore di Capitan Harlock. Interstella 5555 è un’opera animata che racconta la storia di un gruppo musicale alieno rapito da un oscuro individuo, il tutto accompagnato dalle iconiche tracce dell’album Discovery dei Daft Punk.

Con brani come One More Time e Harder, Better, Faster, Stronger, la pellicola è una fusione perfetta di musica e animazione, trasformandosi in un “album visivo” che ha segnato un’epoca.

Un viaggio musicale e visivo senza precedenti

La particolarità di Interstella 5555 sta nella sua capacità di unire narrazione e musica senza bisogno di dialoghi. Ogni nota dell’album Discovery guida la storia, trasformando la visione del film in un’esperienza immersiva e coinvolgente. Il successo del progetto è testimoniato dai numerosi riconoscimenti ricevuti da Discovery, che include certificazioni multiple di Platino e Oro in tutto il mondo. La sua influenza è ancora palpabile, tanto da essere incluso tra i migliori album di tutti i tempi secondo Rolling Stone e altre importanti pubblicazioni.

L’occasione di vedere questo capolavoro nella sua interezza sul grande schermo è rara e preziosa. Negli anni, Interstella 5555 è stato spesso diviso in videoclip, rendendo difficile apprezzarlo nella sua forma completa. La versione restaurata in 4K promette di restituire tutta la magia originale, permettendo al pubblico di scoprire (o riscoprire) ogni dettaglio visivo e musicale.

Merchandising esclusivo e una riedizione limitata

L’evento cinematografico sarà accompagnato da un’edizione speciale dell’album Discovery: Interstella 5555 Edition, disponibile in tiratura limitata. Questa release include vinili dorati, CD numerati e una serie di oggetti da collezione ispirati ai Crescendolls, i protagonisti animati del film. A rendere tutto più speciale, un merch dedicato sarà disponibile sullo store ufficiale dei Daft Punk, una vera chicca per i fan del duo elettronico.

Daft Punk & Leiji Matsumoto’s Interstella 5555 non è solo un film, ma un’esperienza che celebra il potere della musica e dell’animazione. Un appuntamento imperdibile per chi ama lasciarsi trasportare dalla magia di storie senza tempo.