Ricomincio da Taaac, il sequel del Milanese Imbruttito che ridefinisce la commedia italiana | Arriva su Prime Video

Una storia di riscatto tra risate e critica sociale: il Signor Imbruttito torna con nuove avventure dal 2 dicembre.

Dopo il successo travolgente di Mollo tutto e apro un chiringuito, il Milanese Imbruttito torna con il secondo capitolo delle sue vicende, Ricomincio da Taaac, disponibile su Prime Video dal 2 dicembre 2024. Il sequel, già acclamato nelle anteprime cinematografiche, porta sullo schermo una storia tanto comica quanto riflessiva, incentrata sulla caduta e la rinascita di uno dei personaggi più iconici degli ultimi anni, interpretato da Germano Lanzoni.

Questa nuova avventura vede il Signor Imbruttito perdere tutto ciò che rappresenta il suo stile di vita milanese: lavoro, casa e perfino il rispetto di chi lo circonda. Una multinazionale americana, con i suoi principi di inclusività e sostenibilità, ribalta il suo mondo, costringendolo a confrontarsi con mestieri umili e una realtà che non aveva mai considerato. Ma, come spesso accade, dalle difficoltà possono nascere opportunità inaspettate.

Prodotto da QMI in collaborazione con Medusa Film e Ramaya Productions, il film è diretto dal collettivo di registi Belfiore, Bonacina, Fadenti, Mazzarella e Rossi. Ambientato nel cuore di Milano, Ricomincio da Taaac non è solo un viaggio attraverso il cambiamento personale del protagonista, ma anche un ritratto ironico della società contemporanea.

Il cast conferma volti amati come Brenda Lodigiani, Paolo Calabresi e Claudio Bisio, accanto a nuove aggiunte come Francesco Mandelli e Raul Cremona. Ogni personaggio contribuisce a rendere questa commedia una narrazione corale che promette di divertire, emozionare e far riflettere.

Una caduta che insegna a rialzarsi

La trama di Ricomincio da Taaac segue il Signor Imbruttito nel momento più critico della sua vita. Licenziato dopo l’acquisizione della sua azienda, la sua mentalità da manager spietato si scontra con la realtà di un mercato del lavoro sempre più complesso. Costretto a svolgere lavori che aveva sempre disprezzato, come rider o lavavetri, il protagonista scopre una nuova umanità nei colleghi che incontra lungo il cammino.

Questa parabola di caduta e risalita, narrata con la comicità tipica del brand Milanese Imbruttito, affronta temi attuali come l’inclusione, la precarietà lavorativa e il valore delle relazioni. Tra risate e momenti di riflessione, il film esplora come il cambiamento possa essere una fonte di crescita personale.

Un viaggio attraverso la Milano contemporanea

Girato interamente in Lombardia, il film utilizza le location più iconiche di Milano, da Piazza Gae Aulenti al Bosco Verticale, per creare un’atmosfera che unisce modernità e tradizione. Il capoluogo lombardo diventa non solo lo sfondo della storia, ma un vero e proprio protagonista, rappresentando il dinamismo e le contraddizioni della società odierna.

La produzione ha scelto un approccio sostenibile, limitando gli spostamenti della troupe e creando un set a impatto zero. Questo dettaglio, oltre a rafforzare il messaggio del film, dimostra un impegno concreto verso i valori che il Milanese Imbruttito stesso è chiamato ad affrontare nel corso della narrazione. Con Ricomincio da Taaac, il Milanese Imbruttito si conferma un fenomeno culturale capace di intrattenere e far riflettere. Non perdetevi questa nuova avventura che, tra risate e spunti di riflessione, offre una prospettiva ironica e autentica sulla società di oggi. Disponibile dal 2 dicembre su Prime Video, è un appuntamento imperdibile per gli amanti della commedia e non solo.