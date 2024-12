Ops! è già Natale, una commedia sorprendente con Danny DeVito: porta lo spirito natalizio in piena estate

Danny DeVito guida un cast stellare in una storia emozionante e divertente, perfetta per tutta la famiglia.

Immaginate di vivere il Natale in pieno agosto, circondati dal caldo estivo e dalle Dolomiti come sfondo. Questa è l’insolita premessa di Ops! è già Natale, una commedia che mescola emozioni familiari e momenti di pura comicità. Diretto da Peter Chelsom, il film porta sul grande schermo una storia di amore, risate e un pizzico di nostalgia, con Danny DeVito nel ruolo di un nonno complice e carismatico.

La trama ruota attorno a Claire, una ragazzina alle prese con una notizia difficile: i suoi genitori, Jacob e Abbie, hanno deciso di separarsi e scelgono di comunicarle tutto durante un viaggio estivo dal nonno Lawrence. Claire, però, non accetta l’idea di un ultimo Natale non celebrato insieme e decide di organizzarlo subito, trasformando un hotel in un rifugio natalizio in piena estate. Con l’aiuto del nonno, i due creano una festa unica e inaspettata, che ribalta le dinamiche familiari e porta a situazioni esilaranti e toccanti. Oltre a un’ambientazione mozzafiato nelle Dolomiti, il film offre un intreccio che cattura, con temi che spaziano dalla resilienza familiare all’importanza di celebrare i legami, anche quando le circostanze sembrano avverse.

Il cuore pulsante del film è il suo cast. Danny DeVito brilla nei panni del nonno Lawrence, una figura ironica e dolce che guida il racconto con maestria. Al suo fianco, sua figlia Lucy DeVito interpreta Abbie, mentre Wilmer Valderrama dà vita al marito Jacob, portando sullo schermo una coppia in crisi ma ricca di sfumature emotive.

Antonella Rose, giovane protagonista del film, si distingue per la sua autenticità. Già nota al pubblico per i suoi ruoli in Fear the Walking Dead e Terrifier 3, Rose regala una Claire intraprendente e piena di cuore, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età.

Un mix di comicità e riflessione

Tra battute esilaranti e momenti più intensi, Ops! è già Natale riesce a bilanciare perfettamente leggerezza e profondità. Il personaggio di Lawrence non è solo una spalla comica, ma un punto di riferimento che aiuta a riflettere sulle relazioni familiari.

La narrazione, pur ambientata in un contesto stravagante, affronta con sensibilità il tema della separazione, offrendo uno spunto di riflessione su come affrontare i cambiamenti con coraggio e creatività.

Un messaggio che resta nel cuore

Con un mix irresistibile di emozioni, paesaggi incantevoli e un cast eccezionale, Ops! è già Natale si candida a diventare una delle commedie più amate delle feste.

Non solo diverte, ma invita a guardare alle difficoltà con occhi diversi, dimostrando che l’unione e la fantasia possono superare qualsiasi ostacolo, anche quando il Natale arriva… fuori stagione.