Ballerina, Ana de Armas protagonista di una nuova avventura intensa: immagini del primo spin-off di John Wick

Il 6 giugno 2025, arriva nei cinema italiani un film che promette azione, vendetta e danza: scopri di più.

Il mondo di John Wick continua a espandersi, questa volta con un nuovo capitolo che si distacca dalla saga principale per esplorare una storia tutta nuova. Ballerina, lo spin-off che vedrà Ana de Armas nel ruolo della protagonista, arriverà nei cinema italiani il 6 giugno 2025, distribuito da 01 Distribution. Con un primo teaser trailer già rilasciato, il pubblico ha avuto un assaggio di cosa aspettarsi da questa pellicola carica di adrenalina e dramma.

La trama di Ballerina ruota attorno a una giovane danzatrice che, dopo aver perso la sua famiglia in modo tragico, intraprende una vendetta implacabile. Inizialmente concepito come un film indipendente, il progetto è stato rielaborato per inserirlo nell’universo di John Wick, facendo il suo debutto nel terzo capitolo della saga, John Wick 3: Parabellum.

La presenza di questo personaggio ha subito catturato l’immaginazione dei fan, portando alla realizzazione di questo spin-off.

Nel nuovo video dietro le quinte rilasciato di recente, vediamo Ana de Armas, accompagnata da attori come Norman Reedus e Ian McShane, parlare del suo ruolo e della preparazione per il film. La regia è affidata a Len Wiseman, che promette una pellicola visivamente impressionante e ricca di azione, con una forte componente emotiva legata alla vendetta della protagonista.

Una protagonista unica e una trama avvincente

Ana de Armas, dopo aver conquistato il pubblico con il suo talento in film come No Time to Die e Blade Runner 2049, è pronta a mostrare il suo lato più duro in Ballerina. Il film segue la sua trasformazione da ballerina a spietata killer, un processo che promette di affascinare gli spettatori grazie alla sua intensità e ai colpi di scena.

I fan della saga di John Wick possono aspettarsi una storia che si inserisce perfettamente tra il terzo e il quarto film, approfondendo i legami tra i personaggi e arricchendo l’universo di questa saga iconica con nuovi, affascinanti protagonisti.

Un progetto che cresce grazie alla passione

Il successo di John Wick ha dimostrato quanto l’azione e le storie avvincenti possano conquistare il pubblico. Con Ballerina, il franchise espande la sua portata, raccontando una storia che unisce vendetta, perdono e rinascita. Il coinvolgimento del cast, che include attori di fama internazionale come Norman Reedus e Ian McShane, aggiunge ulteriore profondità al progetto.

Questa seconda incursione nel mondo di John Wick si preannuncia essere un’esperienza cinematografica imperdibile, con sequenze mozzafiato e una protagonista pronta a lasciare il segno. Un’avventura imperdibile che espande l’universo di John Wick: il conto alla rovescia per Ballerina è iniziato!