The Batman 2, succede un disastro: riprese nel 2025 ma il rinvio fa perdere le speranze

L’attesa per il sequel di Matt Reeves con Robert Pattinson si allunga, tra nuove date e ipotesi incerte.

I fan del Cavaliere Oscuro potrebbero dover aspettare più del previsto per tornare a Gotham City. “The Batman: Parte II”, attesissimo sequel di Matt Reeves con Robert Pattinson, sembra destinato a un percorso accidentato verso il grande schermo. Inizialmente previsto per ottobre 2025, il film aveva già subito un primo rinvio al 4 ottobre 2026. Tuttavia, secondo nuove indiscrezioni, anche questa data potrebbe slittare, forse addirittura al 2027.

La notizia arriva da fonti autorevoli come The Hollywood Reporter, che evidenzia come le riprese siano ancora programmate per la primavera/estate 2025, ma senza certezze sulla data di uscita. Jeff Sneider, noto insider di Hollywood, ha confermato nella sua newsletter che le previsioni per l’inizio delle riprese restano ottimistiche, ma ha anche lasciato intendere che l’uscita del film potrebbe subire ulteriori ritardi.

La complessità della produzione di un film come “The Batman 2” non è da sottovalutare. L’impegno di Robert Pattinson in altri progetti, come il nuovo film di Christopher Nolan, potrebbe essere uno dei fattori che incidono sui tempi. Inoltre, il lungo processo di scrittura e pianificazione, caratteristico di Matt Reeves, garantisce una qualità elevata ma richiede anche più tempo rispetto ad altre produzioni.

Le aspettative per il sequel sono altissime, soprattutto dopo il successo del primo capitolo, che ha saputo reinventare il personaggio di Batman in una chiave noir e psicologica. Reeves, noto per la sua cura dei dettagli, sembra determinato a non scendere a compromessi, anche se ciò significa prolungare l’attesa per i fan.

La data del 2026 in bilico: rinvio al 2027 sempre più plausibile?

Le voci di un possibile slittamento al 2027 non fanno che aumentare l’ansia tra gli appassionati. Sebbene nulla sia stato ancora ufficializzato, Sneider riferisce che “più fonti” suggeriscono un cambiamento imminente. La concorrenza con altre uscite blockbuster potrebbe essere un ulteriore elemento di pressione per la Warner Bros., spingendo lo studio a riprogrammare per massimizzare il successo al botteghino.

Non è la prima volta che un film di questa portata subisce ritardi significativi. Spesso, però, il tempo aggiuntivo si traduce in una maggiore attenzione ai dettagli e in un prodotto finale che soddisfa le aspettative del pubblico. Questo potrebbe essere il caso anche per “The Batman: Parte II”, che mira a consolidare il successo del primo capitolo.

L’attesa sarà ripagata?

Resta da vedere se i fan saranno disposti ad aspettare fino al 2027 per rivedere Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro. Con un primo film che ha conquistato critica e pubblico, l’attesa potrebbe trasformarsi in desiderio crescente, facendo del sequel uno degli eventi cinematografici più attesi del decennio.

Tuttavia, l’incertezza sulla data di uscita rischia di mettere a dura prova anche i fan più pazienti.