Chris Evans tornerà nel MCU, ma il ruolo è molto diverso: ecco cosa ci riserva Avengers: Doomsday

L’imminente ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe potrebbe nascondere un’incredibile svolta dark per il suo personaggio.

Il tanto atteso ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe (MCU) ha scatenato numerose speculazioni. Dopo l’annuncio del ritorno di Robert Downey Jr. come villain, ora è Evans a essere al centro dell’attenzione. Secondo fonti ufficiali, Evans tornerà nel prossimo film degli Avengers, Avengers: Doomsday, ma la domanda che tutti si pongono è: quale versione di Captain America vedremo?

È possibile che Evans segua le orme di Downey, ma interpretando un personaggio oscuro? La serie di film Marvel non ha mai mancato di stupire il pubblico, ed è possibile che in Doomsday vedremo un lato inedito di Capitan America, una versione più oscura e pericolosa.

Molti si aspettano che Evans ritorni nel ruolo che lo ha consacrato, quello di Steve Rogers, ma con il multiverso come protagonista nelle ultime pellicole, nulla è certo. Potremmo infatti assistere a una delle tante versioni di Captain America che popolano i fumetti Marvel. La possibilità di vedere Evans in un ruolo completamente diverso dal suo iconico Steve Rogers non è così remota, soprattutto dopo il ritorno di Downey nei panni di un cattivo come Doctor Doom. Il multiverso ha spalancato le porte a innumerevoli varianti, e una di esse potrebbe vedere Evans come un Captain America nemico.

In passato, Steve Rogers non è stato solo l’eroico difensore della giustizia, ma ha avuto molte versioni più cupe nei fumetti. Ad esempio, nel 2017, Marvel ha introdotto un Captain America affiliato a Hydra, una versione di Rogers che credeva ciecamente nell’ideologia nazista. La trama di Secret Empire ha visto questo Steve Rogers come leader di una Hydra distorta, un Capitan America che avrebbe rappresentato una minaccia letale per l’intero universo Marvel. Questa versione potrebbe essere una delle opzioni più plausibili per il film, vista la continua esplorazione di dimensioni alternative e linee temporali multiple nel MCU.

Le versioni oscure di Captain America

Una delle ipotesi più affascinanti riguarda la possibilità di vedere Evans interpretare una versione mostruosa di Captain America. Nei fumetti Marvel, esistono numerosi “Capitan America” che si sono trasformati in esseri sovrannaturali o addirittura mostruosi. Tra queste, troviamo il Capitan America-vampiro e il Cap Wolf, dove Steve Rogers diventa un lupo mannaro. Ma il Capitan America proveniente dal Cancerverse, in cui la morte è stata annullata, potrebbe essere la più interessante per il MCU. In questa dimensione, il Captain America combatte al fianco di figure oscure contro una realtà distorta. Un’interpretazione così estrema di Evans come un Capitan America demoniaco sarebbe un contrasto potente con l’eroe che abbiamo conosciuto in Avengers: Endgame.

Tuttavia, la versione più probabile che vedremo in Avengers: Doomsday è quella di un Captain America legato a Hydra, il cui passato oscuro lo ha portato a diventare uno degli antagonisti più temuti del Marvel Universe. Questo Steve Rogers, che ha creduto in Hydra fin dalla giovinezza, rappresenta una minaccia ben più grande di quella che ci si potrebbe aspettare da un supereroe. La trasformazione in un alleato di Hydra potrebbe fornire una trama intrigante, in cui Sam Wilson, l’attuale Capitan America, dovrà affrontare il suo predecessore in un confronto epico.

Un ritorno che spinge i confini del multiverso

Con il ritorno di Chris Evans, il MCU continua a spingere i confini del possibile, aprendo la porta a infinite varianti e possibilità. Sebbene molte versioni di Captain America siano già esplorate nei fumetti, l’aspetto che rende più affascinante questa potenziale evoluzione è la continua espansione del multiverso e il coinvolgimento di personaggi di altre realtà. Se Evans dovesse davvero interpretare un Capitan America villain, sarebbe interessante vedere come il suo personaggio si evolverà attraverso le diverse dimensioni.

La trama di Avengers: Doomsday potrebbe portare a un’avventura unica e mai vista prima, in cui il protagonista potrebbe non essere più il “buono” che tutti amano, ma un’ombra di quello che era. Nonostante ciò, il ritorno di Evans nel MCU è un’occasione che potrebbe riservare al pubblico sorprese mozzafiato, portando la saga degli Avengers in una direzione totalmente nuova. Il ritorno di Chris Evans come un possibile cattivo in Avengers: Doomsday è un evento che cambia le regole del gioco. Con l’espansione del multiverso, ogni possibilità è aperta, e il fatto che Evans possa tornare nei panni di un Captain America oscuro dimostra quanto il MCU sia disposto a reinventare i suoi personaggi. Sarà interessante vedere se il nostro eroe dell’America tornerà davvero dalla parte giusta o se, come Downey, si unisce al lato oscuro. Una cosa è certa: Avengers: Doomsday non sarà solo un film, ma un viaggio in territori mai esplorati prima.