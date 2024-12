Led Zeppelin, il docufilm ufficiale che svela i segreti della band più leggendaria della storia | Data di uscita

Dal 27 febbraio al 5 marzo, un evento esclusivo in sala per immergersi nell’epopea di una band iconica.

A 12 anni dall’incredibile successo di Celebration Day, che aveva conquistato migliaia di spettatori in tutto il mondo, i Led Zeppelin tornano al cinema con il primo documentario ufficialmente autorizzato sulla loro carriera. Becoming Led Zeppelin sarà in programmazione nelle sale italiane dal 27 febbraio al 5 marzo come evento speciale grazie a Nexo Studios. Un appuntamento imperdibile per tutti i fan, che offre un viaggio indimenticabile nella storia della band attraverso filmati inediti e immagini straordinarie.

Il docufilm diretto da Bernard MacMahon, già noto per il pluripremiato American Epic, racconta la genesi di una delle band più influenti di tutti i tempi. Con un accesso senza precedenti agli archivi personali dei membri del gruppo, il film propone un’esperienza immersiva, combinando materiale raro e restaurato con i racconti esclusivi della band. Dalla nascita all’ascesa verso il successo mondiale, Becoming Led Zeppelin restituisce il fascino e l’energia dei loro primi anni, quando la loro musica rivoluzionaria conquistò il panorama internazionale.

Il progetto ha richiesto un lavoro titanico: i registi hanno intrapreso una vera caccia al tesoro per recuperare pellicole originali e filmati inediti.

Il risultato è un’opera che intreccia immagini spettacolari, audio rimasterizzato e interviste intime. Il documentario non è solo un tributo, ma una celebrazione del talento e della passione dei quattro musicisti che hanno cambiato per sempre la storia del rock.

Un documentario che sembra un musical

MacMahon ha dichiarato di aver voluto creare un’esperienza visiva senza precedenti, trasformando il documentario in qualcosa di simile a un musical. Utilizzando oltre 70.000 fotogrammi restaurati a mano e sequenze creative ispirate a capolavori cinematografici come Singin’ in the Rain, il regista immerge lo spettatore nel cuore pulsante degli anni Sessanta. Attraverso performance dal vivo, manifesti, biglietti e ricostruzioni visive, Becoming Led Zeppelin restituisce la frenesia e l’entusiasmo degli esordi della band.

Il docufilm non si limita a raccontare la musica, ma esplora anche i luoghi e gli eventi che hanno ispirato i Led Zeppelin. Dal primo incontro nell’estate del 1968 fino alla consacrazione come band numero uno al mondo, il documentario collega indissolubilmente le canzoni ai contesti che le hanno viste nascere, rendendo omaggio a un’epoca irripetibile.

Dal mito alle radici

Ciò che rende questo documentario unico è la narrazione dei percorsi personali dei membri della band prima della loro unione. Dai primi passi come musicisti solisti fino alla creazione del sound che li avrebbe resi immortali, Becoming Led Zeppelin approfondisce il lato umano dietro al mito. Il pubblico potrà scoprire come il destino di quattro artisti si sia intrecciato, trasformando il loro amore per la musica in un fenomeno planetario.

La scelta di far parlare la musica, con le sue suggestioni ed emozioni, rappresenta uno degli aspetti più coinvolgenti del progetto. Ogni scena è un invito a rivivere l’energia di un concerto live, rendendo questo film un’esperienza imprescindibile per i fan e un tributo a chi ha fatto della passione per la musica una ragione di vita. “Becoming Led Zeppelin” è più di un documentario: è un viaggio nel tempo, un tuffo nell’anima di una band leggendaria che ha riscritto le regole della musica rock. Un’occasione unica per riaccendere la magia e guardare i Led Zeppelin come non li avete mai visti prima.