Giorgio Locatelli: quanto si spende nel suo ristorante e come fare per prenotare

Voi lo sapete quanto si spende nel ristorante di Giorgio Locatelli e come si fa per prenotare? Ve lo diciamo noi.

Giorgio Locatelli è l’esuberante chef stellato e personaggio televisivo, tanto amato dal suo grande pubblico, il quale lo segue sia al ristorante che in televisione. Da poco tornato alla conduzione della quattordicesima edizione di MasterChef, il giudice insieme ai colleghi Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, fanno furore come sempre.

Con il suo “come one”, Giorgio ha creato una tendenza, in quanto in molti usano questo suo motto in svariati contesti. Ovviamente non è possibile soltanto guardarlo in televisione, ma anche andare a gustare i suoi manicaretti nel suo ristorante, grazie al quale ha raggiunto le sue preziosissime stelle Michelin.

A tal proposito, voi lo sapete quanto si spende nel suo ristorante e come fare per prenotare un tavolo da lui? Ve lo diciamo subito.

Ultima chiamata per vedere Giorgio Locatelli dal vivo

Non solo la chiamata per prenotare nel suo ristorante, ma anche quella per poter partecipare a MasterChef, programma di punta Sky, che accoglie i mitici tre giudici, il cui feeling è innegabile. Loro mantengono l’interesse del pubblico sempre ai massimi storici, stiamo parlando di Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo.

Durante la prima puntata di questa 14esma edizione, 6 aspiranti chef hanno potuto indossare il grembiule per poter accedere alla sfida vera e propria. Nel corso della seconda serata del cooking talent, i giudici conosceranno, nuovi concorrenti che, se selezionati, potranno accedere alla Masterclass. Inoltre ci saranno i Blind Test e i Live Cooking che vi appassioneranno ancora di più, in attesa della scelta della classe ufficiale.

Quanto si spende e come si prenota nel ristorante di Locatelli

Giorgio Locatelli, non fa furore soltanto a MasterChef, ma anche nel suo ristorante, Locanda Locatelli, che gli ha fatto guadagnare non soltanto delle stelle Michelin, ma anche un interessante traguardo, cioè quello di essere stato inserito all’11esimo posto della classifica dei migliori ristoranti italiani in Italia e nel Mondo. Un traguardo di notevole successo e orgoglio per il giudice.

Per chiunque volesse quindi andare nel ristorante di Locatelli, dovrà in primis prenotare, in quanto è una delle indicazioni presenti sul suo sito, chiamando semplicemente il numero del locale e prenotare giorno e ora di quando arrivare. Inoltre, un utente TikTok, ha pubblicato uno scontrino con i prezzi che ha pagato del noto ristorante: 24.50 sterline per un piatto di tagliatelle e per una calamarata, così come 31.50 sterline per gli gnocchi e 42 sterline per il piccione, 22.50 per la quaglia e 7.50 per il contorno di patate. Tra i dolci troviamo il tiramisù a 12.50 sterline e il soufflè a 14.50.