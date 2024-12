Sai dove vive Alessia Marcuzzi? La sua dimora è mozzafiato e possiede quadri molto particolari

Voi lo sapete dove vive Alessia Marcuzzi? La sua dimora è uno dei sogni ricorrenti dei suoi fan, tutti vorrebbero vivere con quella vista mozzafiato e quei quadri di arredo particolari.

Alessia Marcuzzi da quando è approdata in televisione svariati anni fa, ha saputo guadagnarsi l’affetto del suo grande pubblico, giorno dopo giorno. Entrata in punta di piedi, adesso la conduttrice è l’anima della festa, se c’è lei, la risata è assicurata.

La Marcuzzi in televisione ci sa fare e non solo, anche sui social e con il suo noto brand, Luce, grazie al quale è diventata un punto di riferimento per molti fan in cerca di consiglio di beauty skincare e molto altro ancora.

Ma in quanti di voi, sanno di preciso dove si trova la dimora spettacolare di Alessia? Non solo la vista è mozzafiato, ma anche i quadri e i vari componenti di arredo che ha scelto per l’occasione, sono uno spettacolo per gli occhi.

Il ritorno in grande stile di Alessia Marcuzzi

Dopo un periodo di allontanamento dalla televisione, per la gioia dei fan, la grande Alessia Marcuzzi, sta per tornare con un nuovo format e un nuovo reboot che promettono di essere un mix tra risate e momenti esilaranti. Il primo programma molto atteso è sicuramente, Red Carpet – Vip al tappeto, trasmesso da Prime Video, con la partecipazione della Gialappa’s Band.

Il secondo riguarda la rivisitazione del noto programma di Raffaella Carrà, Carramba – Che sorpresa! Che dire, ne vedremo come sempre delle belle con la deliziosa Marcuzzi, la cui gioia di vivere è sempre molto contagiosa, come vediamo tutti i giorni in quello sguardo fiero. Tra l’altro mostrato durante la passeggiata sul red carpet, insieme al suo bellissimo primogenito, Tommaso Inzaghi. Che dire, buon sangue non mente!

La casa di Alessia

Alessia Marcuzzi, ha un curriculum lavorativo lungo chilometri, grazie al quale ha potuto permettersi quella strepitosa casa a Roma, precisamente al quartiere Flaminio, nel cui appartamento con quella spaziosa terrazza, ci vive insieme alla sua secondogenita, Mia Facchinetti. Come mostrano i diversi scatti social che posta con regolarità, la sua casa presente un complemento d’arredo sempre molto azzeccato, che ha lasciato tutti senza parola, come per esempio quei quadri molto particolari di Marilyn Monroe, Brigitte Bardot e molti altri ancora.

Inoltre presenta una casa di colori neutri e molto chiari, divani in pelle, tappeti beige, lampade e sculture varie. Ovviamente la casa di Alessia è molto di più, si vede che è stata arredata con eleganza, come la sua padrona di casa.