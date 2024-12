Antonino Cannavacciuolo: quanto costa un pranzo degustazione a Villa Crespi | Vale uno stipendio

Voi lo sapete quanto costa pranzare a Villa Crespi da Antonino Cannavacciuolo? Il conto vale quanto uno stipendio, non è per tutti andarci.

Antonino Cannavacciuolo è un personaggio di grande rispetto, la cui sfera lavorativa e professionale, dovrebbero essere un mantra di vita per tutti. Il noto chef stellato, per arrivare a dov’è oggi, ha dovuto lavorare molto, praticando un’intensa gavetta fin da giovanissimo.

E così un passo alla volta, il noto chef dalla pacca d’incoraggiamento facile, si è fatto da solo e dopo aver rilevato Villa Crespi, non si è più fermato. Chef Antonino ha raggiunto un successo dopo l’altro, non solo in cucina, con quelle sue otto stelle Michelin, ma anche in televisione.

Il suo buon nome ha raggiunto un prestigio tale, che sono molti coloro che vorrebbero mangiare nei suoi ristoranti. Ecco perché oggi vogliamo rivelarvi quanto costo pranzare a Villa Crespi per una degustazione. La sua cucina vale quanto uno stipendio di noi “comuni mortali”.

Il ritorno di Antonino Cannavacciuolo

Severo ma giusto, Antonino Cannavacciuolo, dimostra ogni volta che approda a MasterChef, di voler non solo giudicare i concorrenti, ma anche di insegnargli qualche trucchetto del mestiere. Lo chef è anche molto simpatico e insieme a Barbieri e Locatelli, tengono alto lo share di uno dei programmi di punta di Sky. Il trio ha un feeling percepibile da chilometri, per questo il grande pubblico li amano tanto.

Questa nuova edizione del cooking talent promette momenti epici e quindi i fan non vedono l’ora di vedere cosa succederà in questa nuova edizione, ricca di novità e colpi di scena. Antonino come sempre si divide tra televisione e cucina, dove fa dei capolavori con un cucchiaio in mano, così come un pittore lo fa con un pennello. Inoltre, lo chef è un uomo di famiglia, in quanto con sua moglie e i suoi figli sono uno spettacolo per gli occhi, anche se di loro sappiamo poco, essendo molto riservati e gelosi della loro privacy.

Pranzare a Villa Crespi

Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo è una delle punte di diamante del noto chef stellato, il suo primo ristorante, immerso nel lusso, nella bellezza, nel panorama mozzafiato e nella cucina prelibata. Per questo non stupisce il fatto che per pranzare nel locale storico a Orta San Giulio, ci vuole praticamente uno stipendio.

Sicuramente un’ottima idea di regalo di Natale, magari da dividere in famiglia per una persona cara, per acquistare un buono per un “Menù degustazione – Mettici l’anima” a Villa Crespi, dovrete pagare 535 euro, per poter fare un viaggio nel gusto con quelle 7 portate che sono tutte un programma.