Wolf Man, l’uomo comune che diventa una bestia in un dramma mozzafiato: una riflessione sull’umanità perduta

La pellicola di Leigh Whannell ci porta in un oscuro viaggio tra orrore, umanità perduta e incomunicabilità crescente.

Blake è un uomo qualunque, ma la sua vita cambia radicalmente quando eredita una vecchia casa nell’Oregon. La pellicola “Wolf Man”, diretta da Leigh Whannell, ci racconta il suo percorso in un dramma che unisce horror e introspezione. Questo film fa parte dell’ambizioso progetto di Blumhouse, che mira a rinnovare i classici mostri Universal per un pubblico moderno. In uscita nelle sale italiane il 16 gennaio 2025, il film promette di esplorare le profondità dell’animo umano in modi sorprendenti.

La trama segue Blake, un marito e padre di San Francisco, che si trasferisce con la famiglia nella sua nuova proprietà ereditata. Tuttavia, la tranquillità apparente viene sconvolta quando una misteriosa creatura attacca durante la prima notte. Barricati in casa, la tensione cresce mentre Blake inizia a cambiare. Ciò che inizia come un comportamento bizzarro si evolve in una trasformazione fisica e mentale terrificante. La domanda diventa: chi rappresenta la vera minaccia, la bestia fuori o l’uomo che si sta trasformando dentro?

L’aspetto tecnico del film si concentra sulla metamorfosi di Blake, rappresentata con un’attenzione impressionante ai dettagli. Gli effetti speciali e il trucco mostrano la bestia emergere dall’uomo, mentre il suo lato umano scompare lentamente.

Whannell utilizza anche il sonoro per rappresentare l’evoluzione del protagonista, amplificando i suoni che Blake percepisce, immergendo lo spettatore in un crescendo di tensione e disagio. Questi elementi creano un’esperienza sensoriale che cattura il pubblico, trascinandolo in un viaggio oscuro e coinvolgente.

La trasformazione come simbolo di umanità perduta

Il tema centrale di “Wolf Man” è la metamorfosi, trattata come una metafora della perdita di umanità. Blake, incapace di comunicare verbalmente, si trova isolato dalla sua famiglia. La sua incapacità di esprimersi diventa la chiave del dramma, e la regia si concentra su questa incomunicabilità per creare empatia nel pubblico. La frustrazione e il dolore del protagonista sono palpabili, e il pubblico viene trascinato nella sua lotta contro la bestia interiore. Questo aspetto è ulteriormente esaltato dalla fotografia, che alterna punti di vista tra Blake e i suoi familiari. L’uso del buio e delle luci crea una tensione continua, riflettendo il contrasto tra ciò che è visibile e ciò che rimane nascosto. Il risultato è un ritratto intenso e commovente, che eleva il film oltre il semplice horror.

Christopher Abbott brilla nel ruolo di Blake, offrendo un’interpretazione che cattura ogni sfumatura del suo conflitto interiore. Tuttavia, Julia Garner, nei panni della moglie Charlotte, risulta meno convincente. Le sue reazioni spesso appaiono poco realistiche, distaccando lo spettatore dalle emozioni del personaggio. Matilda Firth, invece, è una piacevole sorpresa nel ruolo della giovane Ginger, aggiungendo un tocco di dolcezza e vulnerabilità alla narrazione. Nonostante alcune scelte discutibili nella recitazione e nella regia, “Wolf Man” riesce comunque a mantenere alta la tensione. La scelta di mostrare la trasformazione di Blake gradualmente è un punto di forza, mantenendo lo spettatore con il fiato sospeso fino alla fine.

Una nuova vita per i mostri Universal

“Wolf Man” rappresenta un tentativo coraggioso di rinnovare il mito dell’uomo lupo. Con un focus sulla drammaticità e un approccio moderno, il film riesce a distinguersi. Nonostante alcune carenze, Whannell offre un prodotto visivamente affascinante e narrativamente coinvolgente. La sua capacità di mescolare horror e dramma crea un equilibrio che lascia il segno.

Il film non è perfetto, ma il suo cuore pulsante è la storia di un uomo che perde se stesso, costringendo il pubblico a riflettere sulla sottile linea tra umano e bestiale. Con una conclusione che lascia il pubblico con il fiato sospeso, “Wolf Man” è una pellicola che merita di essere vista, ricordandoci che i mostri più terrificanti sono spesso quelli nascosti dentro di noi.