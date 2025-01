Ci prendesse un colpo, una rapina inaspettata tra sogni e fallimenti: la divertente commedia al teatro Martinitt

Dal 16 al 26 gennaio, un’insolita e coinvolgente commedia va in scena al Martinitt, raccontando sogni infranti e un’idea folle.

La nuova produzione della Bilancia Produzioni, Ci prendesse un colpo, promette di tenere il pubblico incollato alla sedia con una storia che mescola risate e riflessioni sulla condizione sociale e sul desiderio di riscatto. Scritto da Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Simone Giacinti, lo spettacolo esplora la vita di quattro protagonisti alle prese con le proprie delusioni, sogni non realizzati e, soprattutto, la mancanza di mezzi per realizzarli. Ognuno di loro, purtroppo, si trova in un momento cruciale della propria esistenza, ma un incontro casuale potrebbe cambiare tutto.

Stella è una giovane donna che ha visto sfumare le sue speranze di successo nel mondo della moda. Dopo essere stata abbandonata dalla grande casa di moda in cui lavorava, sogna di creare una propria linea di abbigliamento. Walter, invece, è un architetto che, dopo aver perso un importante appalto, decide di gettarsi nell’impresa di costruire case green e futuristiche, un progetto che sembra sempre più difficile da realizzare.

Gianni, ex calciatore con un infortunio che gli ha rovinato la carriera, si accontenta di lavorare in un bar, ma il sogno di diventare talent scout non lo ha mai abbandonato. Infine, c’è Bogdan, laureato in economia, ma caduto vittima di una truffa che ha rovinato la sua carriera, ora cerca di riscattarsi e aprire un fondo privato per dimostrare il proprio valore.

Quattro sogni, un unico problema: nessuno ha i soldi per realizzarli. Eppure, ogni giorno, ognuno di loro prende la metro alla stessa fermata, ignaro dell’esistenza dell’altro, fino a quando un sciopero non li costringe a entrare in contatto. Da quel momento, iniziano a fermarsi nel bar di Gianni, dove tra un aperitivo e una chiacchiera, cominciano a scoprire che la loro insoddisfazione ha radici simili. Si accorgono di condividere una sete di riscatto che, però, non riescono a soddisfare con i mezzi che hanno a disposizione.

Un incontro che cambia tutto: la rapina

La dinamica tra questi personaggi porta a una scoperta scioccante: in realtà, tutti sono pronti a fare qualsiasi cosa pur di realizzare i loro sogni. La soluzione a tutti i loro problemi arriva una sera, quando una battuta, forse scherzosa, tra un bicchiere e l’altro, si trasforma in un’idea che cambia tutto.

In modo assolutamente inaspettato, i quattro decidono di mettere in atto una rapina al portavalori della banca dove lavora Walter.

Una commedia dal ritmo incalzante

Il testo scritto da Tirocchi, Paniconi e Giacinti mescola abilmente il comico e il drammatico, creando un equilibrio perfetto che spinge lo spettatore a riflettere sulle difficoltà quotidiane di persone comuni. La regia di Andrea Palotto riesce a trasportare il pubblico in un vortice di emozioni, dove i protagonisti si muovono tra sogni, delusioni e azioni estreme per cercare di raggiungere il loro obiettivo. La comicità degli attori Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Simone Giacinti, che interpretano i protagonisti, regala momenti di ilarità e introspezione, rendendo la pièce unica nel suo genere.

Ci prendesse un colpo è una commedia che sfida le convenzioni e invita il pubblico a riflettere sul prezzo che siamo disposti a pagare per realizzare i nostri sogni. Un progetto teatrale che colpisce nel segno, raccontando in modo brillante le difficoltà di chi cerca una via d’uscita. Chi, alla fine, avrà la forza di affrontare il rischio di una rapina? Non resta che scoprirlo sul palcoscenico. Al Teatro Martinitt dal 16 al 26 gennaio.