Le 5 serie tv con il finale migliore, ecco i titoli che hanno lasciato il segno su IMDb | Forse non le conosci

Ecco le 5 serie TV che, secondo IMDb, hanno un segreto da custodire gelosamente: dei finali così sorprendenti da farvi esclamare “Wow!”.

Un finale di serie può fare la differenza tra una semplice visione e un’esperienza indimenticabile. È quel tocco finale che ci fa amare o odiare una serie, che ci fa discutere con gli amici o che ci fa riflettere a lungo.

Ma quali sono i finali che, secondo gli utenti più esigenti di IMDb, hanno lasciato il segno più profondo?

Andiamo alla scoperta di 5 titoli che, forse a sorpresa, hanno conquistato il cuore del pubblico con le loro conclusioni inaspettate e commoventi.

La classifica di IMDb

Basandoci sui dati aggiornati di IMDb a novembre 2024, vi presentiamo cinque finali che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della televisione. In quinta posizione troviamo Mr. Robot, un thriller psicologico interpretato da un brillante Rami Malek. La serie racconta la storia di Elliot Alderson, un hacker geniale e tormentato che si unisce a un gruppo di rivoluzionari digitali. Insieme alla FSociety, Elliot pianifica un attacco senza precedenti al sistema finanziario globale, ma la sua fragile psiche lo porta a dubitare della realtà e dei suoi stessi alleati. Le quattro stagioni ci tengono con il fiato sospeso, svelando gradualmente la verità dietro i misteri che circondano Elliot e il suo alter ego.

Al quarto posto troviamo il cult The Office. Il successo duraturo di questa sitcom, tanto da meritare un reboot, è la prova dell’affetto del pubblico per le disavventure di Michael Scott e i suoi dipendenti della Dunder Mifflin. Andata in onda per nove stagioni a partire dal 2005, la serie americana, un remake di successo della versione britannica, ha conquistato il cuore degli spettatori con il suo umorismo sottile e i personaggi indimenticabili. L’episodio finale ci regala un commovente addio ai personaggi durante il matrimonio di Dwight e Angela.

La top 3

Al terzo posto troviamo Better Call Saul, lo spin-off che ha ampliato l’universo di Breaking Bad. La serie ci mostra come Jimmy McGill, un avvocato alle prime armi, si trasforma nel famigerato Saul Goodman che abbiamo conosciuto nella serie madre. Un prequel che non solo approfondisce i personaggi, ma ci regala anche una storia avvincente e ricca di colpi di scena. Al secondo posto, il capolavoro che ha dato il via a tutto: Breaking Bad che segue le vicende di Walter White, un professore di chimica malato di cancro, che decide di cucinare metanfetamina per garantire un futuro alla sua famiglia.

Al primo posto troviamo un gioiello televisivo che ha saputo affrontare un tema delicato come la morte con una profondità e un’originalità disarmanti: Six Feet Under. Incentrata su una famiglia che gestisce un’agenzia funebre, ci accompagna in un viaggio introspettivo e commovente. Con un finale che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori, è considerata una delle serie più innovative e significative della storia della televisione.