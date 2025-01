Conosci i figli di Alessia Marcuzzi? Quanti anni hanno e chi é il loro padre

Quanti di voi conoscono i figli di Alessia Marcuzzi e sanno quanti anni hanno e il nome dei loro famosi padri?

Alessia Marcuzzi potremmo definirla come una Dea scesa in terra, in quanto è bellissima, sempre super in forma, spiritosa e molto talentuosa. Pur essendo classe 1972, pare ancora la giovincella che posava per il calendario Max, accendendo l’estate dei suoi sostenitori.

Alessia la conosciamo tutti ed è un portento, sia sul lavoro che nella vita familiare. È un’abile conduttrice, personaggio dello spettacolo, attrice e anche imprenditrice, avendo fondato la sua linea Luce, che fa tanto furore sui social.

In merito alla sua vita privata, in quanti di voi conoscono i figli della Marcuzzi e sanno quanti anni hanno e il nome dei loro padri? Mamma e figli, quando sono insieme sono uno spettacolo per gli occhi.

Alessia Marcuzzi e il suo grande successo

Prima di parlare della vita privata di Alessia Marcuzzi, volevamo chiacchierare un po’ in merito alla sfera lavorativa. Ogni volta che la conduttrice entra in un set, porta il sole e lo share lo dimostra, in quanto i suoi follower crescono sempre ogni giorno che passa. Tra gli ultimi show non possiamo non parlare di Red Carpet – Vip al Tappeto, il game show presentato su Prime Video.

È da poco finita la prima stagione e come possiamo leggere sui social, sono già molti i fan che richiedono a gran voce la seconda stagione, anche perchè lo spasso è garantito. Per chi non l’avesse ancora visto non vogliamo anticipare nulla, ma ve lo raccomandiamo, soprattutto dopo una giornata pesante al lavoro. Con Alessia e tutto il cast, non potrete trattenere le lacrime per quanto riderete.

I figli di Alessia

Alessia Marcuzzi non è soltanto lavoro, in quanto al primo posto nel suo cuore per la grande conduttrice e attrice ci sono i suoi figli. In quanti di voi sanno chi sono, quanti anni hanno e chi sono i loro padri? Ebbene, la fondatrice di Luce, ha avuto due grandi amori principalmente, dal quale ha avuto i suoi due bellissimi figli. Parliamo di Simone Inzaghi dal quale ha avuto Tommaso nato nel 2001, il suo primogenito e infine, Francesco Facchinetti, dal quale ha avuto la piccola Mia, nata nel 2011.

Alessia è molto legata ai suoi figli e insieme ai loro papà forma una grande famiglia allargata. Capita spesso di vederla insieme a loro, segno che per il bene dei propri figli, un compromesso per trovare armonia si può trovare. Anche se ci si lascia non è per forza detto che bisogna odiarsi e la Marcuzzi questo l’ha insegnato un po’ a tutti. Quindi chapeau a lei!