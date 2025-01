The Ugly Stepsister, vomito e malori in sala: horror basato su Cenerentola che spinge i limiti del gore | Ecco perché tutti ne parlano

Il nuovo film horror ispirato alla fiaba di Cenerentola sta suscitando reazioni forti, promettendo di scatenare una nuova ondata di passione nel genere gore.

Il Sundance Festival ha recentemente ospitato la premiere di The Ugly Stepsister, un film che sta già facendo parlare di sé grazie alla sua capacità di spingere i confini del terrore. Questa opera prima della regista Emilie Blichfeldt, che ha anche scritto la sceneggiatura, rivisita la storica favola in modo audace, trasformando un racconto romantico in un horror splatter che sta dividendo il pubblico.

Il film esplora il lato oscuro della sorellastra di Cenerentola, Elvira, e la sua lotta per competere con la bellezza della sorella, in un contesto dove l’aspetto fisico diventa una questione di vita o di morte.

Le sequenze estreme e disturbanti, già descritte come insostenibili da alcuni spettatori, sembrano essere l’elemento distintivo di questa versione di Cenerentola. Una chirurgia estetica che rasenta il gore e un incontro orribile con un verme sono solo alcuni dei momenti che hanno spinto gli spettatori a reagire in modo viscerale. In un’intervista, Blichfeldt ha dichiarato di aver voluto trasmettere la brutalità della bellezza in un mondo che premia l’apparenza a tutti i costi. Tuttavia, ciò che sembra essere il cuore pulsante del film è la sua capacità di combinare horror psicologico e fisico in una miscela inquietante.

La trama di The Ugly Stepsister segue Elvira, una giovane donna che, incapace di competere con la bellezza della sorella, intraprende misure estreme per modificare il proprio aspetto. Ma la bellezza, in questo contesto, ha un prezzo terribile, e le sue azioni daranno vita a un’escalation di violenza che lascia poco spazio per il respiro. Non è solo un film sull’invidia e la lotta per l’attenzione; è una riflessione distorta sul sacrificio che si è disposti a fare per raggiungere la perfezione fisica.

Le reazioni disturbanti della critica

Il film è stato accolto con entusiasmo da alcuni per la sua audacia e capacità di sovvertire le aspettative legate a un classico come Cenerentola. Tuttavia, il suo approccio cruento non ha mancato di suscitare anche reazioni molto forti. Al Sundance, alcuni spettatori hanno abbandonato la sala o hanno manifestato il loro disgusto con attacchi di vomito, un segnale chiaro di quanto The Ugly Stepsister spinga oltre il limite del comodo nel genere horror. Scene di chirurgia estetica violenta e comportamenti disgustosi rendono il film una visione impegnativa e difficile da digerire.

In un genere che ha visto la nascita di film come Terrifier, che hanno saputo conquistare i fan del gore con la loro brutalità, The Ugly Stepsister si presenta come una proposta altrettanto audace, ma con una narrazione più complessa e psicologica. Con la sua provocazione, questo film potrebbe ritagliarsi un posto importante tra i cult del genere, ma solo il tempo dirà se riuscirà a fare breccia nel cuore degli appassionati come ha fatto il suo predecessore.

Un mix esplosivo di favola e orrore

Ciò che rende The Ugly Stepsister davvero interessante non è solo il suo approccio gore, ma anche la sua capacità di trasformare una favola conosciuta in un incubo disturbante. Il film non si limita a raccontare una storia di invidia e bellezza, ma esplora anche le conseguenze devastanti dell’ossessione per l’apparenza. In un mondo dove la bellezza è un mercato crudele, Elvira diventa una figura tragica che si autodistrugge pur di ottenere quello che desidera. Il film sembra giocare con i confini tra realtà e fantasia, mescolando il fiabesco con l’orrore psicologico. La scelta di ambientare la storia in un regno dove l’immagine è tutto, e l’ossessione per la perfezione è il motore delle azioni dei personaggi, dà al film un’intensità unica. Non si tratta solo di gore per il gusto di shockare, ma di una critica sociale profonda, che scava nelle paure più intime riguardo all’aspetto fisico e alla competizione.

Quando The Ugly Stepsister arriverà nelle sale, sarà interessante vedere come il pubblico reagirà a questo nuovo tipo di horror, che mescola body horror e commento sociale. Nonostante le reazioni contrastanti, il film ha già dimostrato di avere una forza provocatoria che potrebbe spingere molti a discuterne, per non parlare della curiosità che suscita nei fan del genere. Una cosa è certa: questo film non lascia indifferenti e promette di fare parlare di sé per molto tempo.