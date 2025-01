Stranger Things 5, brutta notizia per i fan: si allunga ancora l’attesa per il gran finale

L’attesa per il gran finale si allunga e il pubblico insorge: ecco quando potrebbero uscire gli episodi.

Gli appassionati di Stranger Things potrebbero dover armarsi di ancora più pazienza del previsto. Secondo recenti indiscrezioni, la quinta e ultima stagione della serie Netflix potrebbe essere suddivisa in due parti, con un rilascio scaglionato degli episodi tra ottobre e novembre 2025. Questa scelta, se confermata, ricalcherebbe la strategia adottata per la quarta stagione, che era stata distribuita in due tranche nel 2022.

La notizia ha già scatenato una forte reazione da parte dei fan, che speravano di poter vedere l’intera stagione in un unico blocco. Dopo nove anni dall’uscita della prima stagione, l’idea di un’ulteriore attesa per il gran finale non sembra entusiasmare il pubblico, che sui social ha espresso il proprio disappunto. “Abbiamo aspettato abbastanza, vogliamo tutto e subito!” è il commento ricorrente tra gli utenti.

A rendere ancora più credibile l’ipotesi della divisione della stagione è il fatto che il rilascio degli episodi potrebbe coincidere con il celebre “Stranger Things Day”, che si celebra il 6 novembre di ogni anno. Questo evento, dedicato al giorno in cui Will Byers scomparve nella prima stagione, potrebbe essere sfruttato per mantenere alta l’attenzione attorno alla serie prima dell’attesissimo epilogo.

In attesa di una conferma ufficiale da parte di Netflix e dei fratelli Duffer, creatori dello show, i fan si chiedono come verranno risolti gli innumerevoli nodi narrativi rimasti in sospeso. Con Max in coma e il gruppo diviso, il destino di Hawkins appare più incerto che mai.

Il gran finale si fa attendere

La quinta stagione sarà composta da otto episodi e rappresenterà la resa dei conti tra Eleven e Vecna, il temibile antagonista introdotto nella stagione precedente. Gli eventi riprenderanno esattamente da dove si erano interrotti, con la cittadina di Hawkins in ginocchio e il Sottosopra pronto a scatenare il caos definitivo.

Le uniche informazioni disponibili al momento riguardano una breve sinossi che recita: “Nell’autunno del 1987, inizia un’ultima avventura”. Poche parole che lasciano spazio a mille teorie, ma che non svelano nulla di concreto su come si concluderà l’amatissima saga.

Una scelta che divide il pubblico

La possibilità di dividere la stagione in due parti ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato, alcuni spettatori apprezzano l’idea di avere più tempo per assimilare gli eventi e godersi l’attesa tra una parte e l’altra. Dall’altro, la maggioranza dei fan non vuole dover aspettare ulteriormente dopo anni di rinvii e ritardi dovuti a vari fattori, tra cui lo sciopero degli sceneggiatori e la pandemia. Netflix, d’altronde, ha già adottato questa strategia con altre produzioni di successo, come La Casa di Carta e Ozark, per mantenere alto l’interesse del pubblico e prolungare la discussione attorno alla serie. Resta da vedere se questa scelta si rivelerà vincente o se rischierà di frustrare ulteriormente gli spettatori.

Stranger Things 5 rappresenta uno degli eventi televisivi più attesi degli ultimi anni e l’hype attorno al gran finale è alle stelle. Con una fanbase globale che segue lo show dal 2016, la pressione su Netflix e sui fratelli Duffer è altissima. La sfida sarà non solo concludere degnamente la storia, ma anche soddisfare le aspettative di milioni di spettatori in tutto il mondo. Per il momento, non resta che attendere l’annuncio ufficiale sulle date di uscita. Una cosa è certa: qualunque sia la decisione finale, il pubblico è pronto a vivere fino all’ultimo istante questa straordinaria avventura nel Sottosopra.