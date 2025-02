Le assaggiatrici: data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo fin ora

L’atteso film tratto dal romanzo Le assaggiatrici di Rossella Postorino arriva al cinema, con un eccellente cast internazionale.

Il romanzo di Rosella Postorino, pubblicato nel 2018, ispirato alla vera storia di Margot Wölk, una delle assaggiatrici di Adolf Hitler durante la Seconda Guerra Mondiale, si prepara ad atterrare nelle sale dei cinema italiani.

Le riprese dell’adattamento cinematografico del romanzo, diretto da Silvio Soldini hanno avuto inizio nel 2024.

Si tratta di una coproduzione tra Italia, Belgio e Svizzera, con il sostegno di IDM Film Commission Südtirol e Regione Lazio-Lazio Cinema International.

Una storia travolgente, che dà voce a coloro che non l’hanno mai avuta, sospese tra la vita e la morte, per la sopravvivenza dello strapotere di un “omuncolo”.

Una trama fedele

La trama del film segue fedelmente quella del romanzo, concentrandosi sull’esperienza di Rosa e delle altre donne costrette a rischiare la vita quotidianamente. Nel 1943, mentre il marito Gregor è al fronte, Rosa viene reclutata dalle SS insieme ad altre nove donne per un compito tanto delicato quanto pericoloso: diventare un’assaggiatrice di Adolf Hitler. Ogni giorno, le donne devono mangiare i pasti destinati al Führer per verificare che non siano avvelenati, vivendo costantemente nel terrore di morire con ogni boccone ingerito.

Con il tempo, si sviluppano tensioni e legami tra le assaggiatrici, unite dalla paura ma divise da sospetti e rivalità. Rosa, inizialmente estranea al regime nazista, si trova a confrontarsi con la propria moralità, con il desiderio di sopravvivere e con la difficile ambiguità del suo ruolo. Il film esplora il senso di colpa, la resilienza femminile e la sopravvivenza in un contesto di guerra e oppressione, ponendo al centro il punto di vista di chi, pur non essendo direttamente coinvolto nei crimini nazisti, ha dovuto affrontare scelte difficili per rimanere in vita.

Trailer e data di uscita

Il trailer ufficiale del film Le assaggiatrici è stato recentemente rilasciato, offrendo un’anteprima intensa e coinvolgente della pellicola diretta da Silvio Soldini. Il video introduce lo spettatore nell’atmosfera tesa della Germania del 1943, evidenziando la precarietà della vita delle assaggiatrici di Hitler. Le sequenze mostrano Rosa, interpretata da Elisa Schlott, mentre viene reclutata insieme ad altre donne per assaggiare i pasti destinati al Führer.

Viene messa in risalto anche la relazione proibita tra Rosa e un ufficiale delle SS, interpretato da Max Riemelt, conferendo una sorta di dimensione emotiva alla narrazione. La fotografia curata e la colonna sonora evocativa contribuiscono a creare un’anticipazione palpabile per l’uscita del film, prevista per il 27 marzo 2025.

Il Cast e tutto quello che sappiamo

Il film vanta un cast internazionale di grande talento. La protagonista, Rosa Sauer, è interpretata da Elisa Schlott, attrice tedesca nota per ruoli in film come Strange Daughter (2017). Accanto a lei, nel ruolo dell’ufficiale delle SS Albert Ziegler, troviamo Max Riemelt, attore tedesco riconosciuto per la serie Sense8 e il film Before the Fall (2004). Il cast include anche Alma Hasun, attrice austriaca apparsa in Woman in Gold (2015), nel ruolo di Elfriede, una delle assaggiatrici. Altre interpreti delle assaggiatrici sono Emma Falck, Olga von Luckwald, Thea Rasche, Berit Vander e Kriemhild Hamann.

La sceneggiatura è stata scritta da Doriana Leondeff, Silvio Soldini, Cristina Comencini, Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Lucio Ricca, basandosi sull’omonimo romanzo di Rosella Postorino. La fotografia è curata da Renato Berta, mentre il montaggio è affidato a Carlotta Cristiani e Giorgio Garini. Le scenografie sono di Paola Bizzarri, i costumi di Marina Roberti e la colonna sonora è composta da Mauro Pagani.