Lorenzo Spolverato esagera con Shaila: stesi e avvinghiati in cucina | Il GF non fa in tempo a censurare [VIDEO]

Il Grande Fratello non ha fatto in tempo a censurare l’immagine e quel momento l’hanno visto tutti. Stesi e avvinghiati sulla cucina, il popolo del web si scaglia contro Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta.

Il Grande Fratello come sempre sta dividendo l’opinione pubblica con chi non si perde neanche una puntata e chi invece cambia volentieri canale. Sono molti gli argomenti di cui si parla che aprono un vero e proprio processo mediatico.

Tra i tanti c’è sicuramente l’amore nato tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, il quale sta vivendo notevoli momenti di alti e bassi. Un po’ litigano, un po’ fanno pace e nel mentre ci sono i telespettatori che non sempre manifestano la loro approvazione.

Per esempio nella scena del tavolo, sono in molti a non aver gradito quelle sequenze e c’è chi ne richiede la censura, anche se ormai l’hanno visto tutti. Stesi e avvinghiati in cucina, Lorenzo e Shaila fanno discutere.

Shaila e Lorenzo: un po’ si amano un po’ si odiano

“L’amore non è bello se non è litigarello”, cantava Jimmy Fontana, ma per molti i momenti di tensione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, molte volte sono un po’ troppo accesi. Abbiamo visto il modello meneghino lanciare anche una sedia in aria per il nervoso. L’ex Velina passa momenti di euforia alternati a quei momenti di pianto che mandano in apprensione i fan. Tra gli ultimi abbiamo assistito alla conversazione tra Shaila e Pamela, con quest’ultima che cercava di confortare la prima in preda a una crisi emotiva molto forte.

Dopo che Lorenzo aveva deciso di starle un po’ lontano per ritrovare i suoi spazi, la Gatta avrebbe preso questo gesto come un tenerla lontana e così non ha gradito per niente. Tra un diverbio e l’altro, alla fine si sono chiariti ed è in questo momento che è sopraggiunta la scena della cucina.

La scena della cucina che ha fatto discutere

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato o litigano o si amano e in entrambi i casi, i sentimenti che mostrano ai fan in merito a tutto questo sono molto forti. Sta di fatto che l’ultimo video di loro sul tavolo della cucina avvinghiati, non è piaciuto a molti, perfino Alfonso Signorini li ha ripresi in diretta: “vederti sul tavolo della cucina, a gambe larghe, con Lorenzo sopra, onestamente non è una bella immagine Shaila. È un’immagine volgare. Quella per me è la volgarità”.

Intimando poi entrambi: “vedere quell’immagine così sguaiata che entra nelle case di tutti quanti non è bello. Facci un pensierino” o meglio: “Fateci un pensiero”. Vi riportiamo il video social dove viene mostrato il fatto che ha suscitato molte polemiche in modo che possiate dire la vostra se lo riterrete opportuno.