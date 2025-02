Paola Barale taglia i capelli e stravolge il look: pazzesca | [VIDEO]

Paola Barale si mostra in quel video social con il suo nuovo look che ha lasciato i fan senza parole.

Il suo nome lo conosciamo fin dai tempi da, La Ruota della Fortuna con Mike Bongiorno e da quegli anni, Paola Barale, non ha mai smesso di stupire e di lasciare un’impronta sul piccolo schermo. Ha dimostrato infatti a tutti di essere oltre alla sosia di Madonna, anche una conduttrice, un’attrice e una showgirl dalle mille risorse.

Sempre bellissima e impeccabile, Paola dà sempre il meglio di sé, sia in tv che sui social, per non parlare del teatro. In Tris di cuori di Toni Fornari con Simone Montedoro, Mauro Conte e Ilaria Canalini e ovviamente la Barale, ha fatto faville.

Come dicevamo, i fan ne seguono ogni dettaglio sui social, per questo non stupisce il fatto che quel video è diventato subito virale, dopo aver mostrato il suo nuovo look pazzesco che ha lasciato tutti i fan senza parole. Sarà il nuovo must have della stagione?

Paola Barale e la sua vita privata

Paola Barale è un nome epico per la televisione italiana, per questo i fan seguono tutto quello che riguarda lei, dalla sua carriera lavorativa, fino ovviamente al lato gossip. Sono due i nomi che vengono collegati a lei, essendo state due storie molto importanti: il primo è quello di Gianni Sperti, con il quale è stata sposata per quattro anni e il secondo è quello di Raz Degan con il quale ha avuto una storia intensa ricca di alti e bassi.

I due si sono lasciati ufficialmente nel 2015. Ad oggi pare che la Barale sia single: “vorrei un uomo che abbia tempo per me. Di solito devono sempre scappare, e io non ho voglia di correre dietro a nessuno. Sto molto bene da sola e non credo che sia necessario avere per forza un uomo vicino, mi basto da sola…”, godendosi la sua vita insieme alla sua piccola Rosita che la segue ovunque.

Il nuovo look di Paola

Con un video social diventato virale nel giro di poco, Paola Barale ha mostra il suo nuovo look con quel taglio di capelli epico che le sta perfettamente. La particolarità di quel momento che è stato molto goliardico è il fatto che Rosita spuntasse da sotto la mantellina, tenendo compagnia come sempre alla sua umana.

In molti già parlano di must have della stagione e voi cosa ne pensate di quel taglio? Non le sta divinamente quel taglio sfilato che va perfettamente in armonia con il suo profilo?