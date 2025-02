Paolo Ciavarro: quanti anni ha e dove vive con la moglie Clizia Incorvaia

Voi lo sapete quanti anni ha Paolo Ciavarro e dove vive con la moglie Clizia Incorvaia? Ve lo riveliamo noi.

Paolo Ciavarro è un nome che non passa inosservato, come lui che si fonde perfettamente con la bellezza e il talento dei suoi importanti genitori, parliamo di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi.

Il giovane ha abbracciato l’eredità di famiglia, lavorando sul piccolo schermo anche se in maniera differente dai genitori, in quanto l’abbiamo visto a Pechino Express, Amici, al Grande Fratello Vip e ad oggi a Forum.

Ed è proprio al reality che ha incontrato quella che sarebbe diventata la sua futura moglie. Ecco perché oggi vogliamo parlarvi di Paolo, di quanti anni ha e di dove vive con Clizia Incorvaia e il piccolo Gabriele.

Paolo Ciavarro e la sua famiglia

Paolo Ciavarro viene seguito da un pubblico sempre in aumento, in quanto i suoi follower adorano vederlo a Forum, così come amano seguirlo sui social. Qui è possibile vederlo insieme alla sua famiglia in dolci scatti di vita quotidiana, cucina inclusa. L’amore con Clizia Incorvaia infatti, criticato all’inizio per la differenza di età, procede a gonfie vele, sono molto uniti e dal loro amore è nato Gabriele, la mascotte di casa.

Ed è proprio il piccolino che sta dando un aiuto molto forte alla nonna Eleonora, malata purtroppo di tumore al pancreas. La nota attrice è molto amata dai suoi figli e insieme formano una famiglia molto unita, ma come ha rivelato Andrea, suo primogenito: “Gabriele è una medicina vivente per nostra madre: cascasse il mondo, lei alle 17 lo deve vedere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Paolo Ciavarro: quanti anni ha e dove vive

Voi lo sapete quanti anni ha Paolo Ciavarro e dove vive insieme a Clizia Incorvaia? Il figlio di Massimo, di anni ne ha 33 essendo nato nel 1991 e insieme alla “sua” Clizia e al piccolo Gabriele si godono la viglia come meglio possono nella loro casa di Roma. Come rivelano da FanPage, il loro nido d’amore fonde insieme il gusto di entrambi, da una parte c’è l’arredamento minimal di Paolo e dall’altra quello glamour di Clizia.

La famiglia, sta cercando di passare più tempo possibile insieme alla Giorgi, con la quale hanno un bellissimo rapporto. Nella tristezza del momento, Paolo ha rivelato: “In questi nove mesi dalla diagnosi sto trascorrendo, paradossalmente, il periodo più bello con mia mamma nella mia vita. Non ho mai passato così tanto tempo con lei”, nascondendo quella tristezza che tutti i figli non vorrebbero mai provare.