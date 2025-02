Elisa Isoardi: quanti anni ha e chi é il suo nuovo fidanzato

Voi lo sapete quanti anni ha e chi è il nuovo fidanzato di Elisa Isoardi? Oggi ve lo raccontiamo noi.

Elisa Isoardi è la famosa conduttrice Rai che ha incantato il grande pubblico non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua simpatia e la sua professionalità. Molto attiva sui social, la presentatrice molto spesso allieta i suoi follower con i suoi consigli culinari.

Dopo il suo addio a, La prova del cuoco, sono molti i fan che chiedono a grande voce di rivederla dietro i fornelli come un tempo. Non si sa, se questo prima o dopo potrà avverarsi, per ora i fan si gustano il suo sorriso rassicurante a, Linea Verde Italia, dove Elisa pare proprio aver trovato il suo equilibrio.

Ma la Isoardi non è soltanto lavoro, per questo oggi vogliamo conoscerla meglio. Ecco dunque svelata la sua età e chi è il suo nuovo fidanzato.

La sfida di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi adora condurre, Line Verde Italia, passando per gli argomenti più green a quelli più tecnologici, facendo riscoprire la bellezza del nostro Paese. Come ha rivelato al settimanale Oggi, l’argomento che ha adorato maggiormente trattare è stato: “Le modalità di conservazione delle mele in Trentino, che vengono messe “a riposo” in particolari cave naturali, per mantenersi alla temperatura giusta risparmiando così energia…”.

In merito alla sfida più grande invece: “Il fatto di rientrare in Rai dopo uno stop di un anno e mezzo. Ne vado fiera. Mia madre mi ha sempre insegnato a contare solo sulle mie forze. Anche questa è emancipazione femminile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Elisa Isoardi: età e vita sentimentale

Elisa Isoardi è molto soddisfatta della sua vita lavorativa, per questo oggi vogliamo raccontarvi qualche aneddoto in più in merito alla sua vita privata. Ecco quanti anni ha e chi è il suo fidanzato. Classe 1982, Elisa ha 42 anni e dopo quella storia d’amore intensa con Matteo Salvini, finita dopo 4 anni, in molti si chiedono se la conduttrice a oggi sia nuovamente fidanzata o meno.

Di rumors sul suo conto ne girano sempre parecchi, per questo la Isoardi, in una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha voluto chiarire: “Sono felicemente single, innamorata della mia libertà. Se arriverà chi riuscirà a farmi cambiare idea, vi farò sapere”. Uomini a parte, Elisa comunque, quanto torna a casa, viene sempre accolta dal suo più grande amore, cioè il piccolo Zenit, il dolce barboncino che è diventato la mascotte di tutti i suoi follower.