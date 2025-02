Flora Canto compie gli anni e festeggia in modo molto speciale: tutti la invidiano

Voi lo sapete come ha deciso di festeggiare Flora Canto nel giorno del suo compleanno? Decisamente tutti la invidiano.

Flora Canto è un’attrice e una conduttrice molto seguita, in quanto oltre a essere molto bella è anche molto professionale e davanti alle telecamere ha una verve contagiosa. Già da sola è un portento, per non parlare di quando si è esibita insieme al marito, Enrico Brignano prima del matrimonio, insieme hanno fatto ridere l’intera platea.

Di Flora viene seguita sia la carriera lavorativa che il lato familiare, in quanto i follower amano molto vederla alle prese con gli impegni di tutti i giorni, insieme a marito e figli, anche perché è molto simpatica. L’abbiamo visto durante lo scherzo progettato da, Le Iene ai “danni” di Brignano, non è stato facile per lei non ridere, poco ma sicuro.

Oltre a questo, da qualche ora non si parla altro del compleanno di Flora e del modo particolare che ha deciso di festeggiarlo. Decisamente la invidiano tutti.

Un regalo di compleanno speciale

Flora Canto, il 12 febbraio ha compiuto 42 anni, sappiamo che l’età delle signore non si dice, ma per lei il tempo sembra essersi fermato, apparendo ancora come quella ragazzina di vent’anni che abbiamo conosciuto a Uomini e Donne. A ogni modo, da quel giorno di anni ne sono passati e l’attrice, con costanza e tanta formazione, è riuscita a entrare di diritto sul piccolo e sul grande schermo.

Di pochi giorni fa la notizia che la Canto potrà aggiungere un nuovo traguardo nel suo curriculum, infatti sarà lei insieme a Francesco Facchinetti che condurrà il San Marino Song Contest. Il festival vedrà la partecipazione di 20 artisti, tra emergenti e big, i quali si esibiranno sul palco, senza limitazioni di cittadinanza e di lingua.

Flora Canto e la sua scelta

Ecco come ha festeggiato il suo compleanno Flora Canto, la quale ha deciso di spegnere le candeline in costume da bagno. Decisamente la stanno invidiando tutti, d’altronde chi non vorrebbe poter fare le valigie e andare alle Maldive per celebrare il proprio giorno? Flora l’ha potuto fare e sfoggiando un fisico mozzafiato ha deciso di non pensare agli anni che passano ma di godersi il sole e il mare durante il presente.

In merito a questa sua decisione, ha dichiarato ironicamente: “Quest’anno ero indecisa se festeggiare il mio compleanno a Sanremo o alle Maldive…Come vedete ho scelto Sanremo! Happy Birthday to me”. Sicuramente un compleanno da ricordare, non credete?