Correte a guardare Lee al cinema: Kate Winslet porta in vita la storia di Lee Miller | ecco perché non puoi perderlo

Lee è un film biografico britannico del 2023 diretto da Ellen Kuras e interpretato da Kate Winslet nel ruolo della celebre fotografa di guerra Lee Miller.

In arrivo nelle sale italiane dal 13 marzo, il film racconta la trasformazione della protagonista da modella e musa ispiratrice a fotoreporter, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Lee Miller inizia la sua carriera come modella di successo per Vogue, prima di diventare una fotografa e, infine, una corrispondente di guerra.

Durante il conflitto mondiale, Miller documenta eventi storici cruciali come il Blitz su Londra, la liberazione dei campi di concentramento nazisti e le devastazioni causate dalla guerra.

La sua opera fotografica ha avuto un impatto significativo nel mostrare al mondo le atrocità del conflitto.

Il ritorno di Kate sul grande schermo sarà indimenticabile

Critici e pubblico hanno elogiato la performance di Kate Winslet, che ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico. La pellicola ha ottenuto un punteggio del 67% su Rotten Tomatoes e un 62 su 100 su Metacritic, dimostrando un’accoglienza positiva, sebbene con alcune riserve sulla narrazione e sul ritmo del film.

Oltre a Kate Winslet nel ruolo di Lee Miller, il cast include Alexander Skarsgård, Marion Cotillard, Andrea Riseborough e Josh O’Connor. La regia è affidata a Ellen Kuras, nota per il suo lavoro come direttrice della fotografia in film come Eternal Sunshine of the Spotless Mind, di cui tra l’altro è protagonista Kate Winslet. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival il 9 settembre 2023, ricevendo recensioni generalmente positive.

Cosa ci aspetta

Il film, che arriverà finalmente giovedì 13 marzo nelle sale cinematografiche, farà sognare tutti gli spettatori, di fronte alla straordinaria interpretazione di Kate Winslet nei panni di Lee Miller mentre affronta le sfide del suo ruolo di corrispondente di guerra. Kate è il ritratto dell’intensità emotiva del personaggio, rivelando tutta la sua nell’impersonare la complessità della fotografa durante quel periodo buio.

Lee offre una prospettiva unica sulla guerra attraverso gli occhi di una donna coraggiosa e determinata. Con una regia attenta ai dettagli storici, la pellicola si presenta come un tributo a una delle più grandi fotografe di sempre e tra le più influenti del XX secolo. Le sue immagini, pubblicate da Vogue e altri giornali dell’epoca, hanno testimoniato momenti importanti della Seconda Guerra Mondiale, così, allo stesso modo, il film cerca di onorare il suo lascito e di portare alla luce la sua incredibile storia.