Mufasa – Il Re Leone: il prequel Disney arriva in streaming, ma qualcosa è andato storto

Il grande ritorno della savana su Disney+: la data d’uscita in streaming e i numeri del prequel al cinema sollevano un interrogativo sul futuro della saga

Mufasa – Il Re Leone si prepara a debuttare su Disney+, ma il suo percorso nelle sale ha lasciato dietro di sé un misto di entusiasmo e incertezze. Il prequel firmato da Barry Jenkins, che esplora l’infanzia del leggendario re della savana e il suo rapporto con Scar, ha raccolto un’ottima risposta dal pubblico, ma senza raggiungere le vette del remake del 2019. Ora, con l’arrivo imminente sulla piattaforma di streaming, ci si chiede se il successo casalingo possa compensare i numeri non stellari al botteghino.

Secondo fonti vicine alla Disney, Mufasa – Il Re Leone approderà su Disney+ intorno al 26 marzo 2025, offrendo così al pubblico una nuova occasione per immergersi nell’epica storia di coraggio, amicizia e tradimento. Sebbene il film sia già disponibile per l’acquisto e il noleggio sulle piattaforme digitali, l’uscita in streaming segna un passaggio cruciale, soprattutto alla luce delle performance altalenanti al box office.

I numeri parlano chiaro: Mufasa – Il Re Leone ha incassato circa 712,5 milioni di dollari a livello globale, di cui 250,4 milioni negli Stati Uniti. Un risultato sicuramente positivo, soprattutto considerando il budget di produzione di circa 200 milioni di dollari. Tuttavia, il confronto con Il Re Leone (2019) di Jon Favreau evidenzia un significativo divario. Il remake in CGI pseudo-realistico del classico Disney ha totalizzato un impressionante 1,66 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al prequel.

Questo dato solleva una domanda importante: il pubblico ha davvero risposto con entusiasmo alla nuova storia di Mufasa? Oppure l’interesse per questa saga sta calando? La Disney ha sicuramente ancora fiducia nel brand, ma i numeri suggeriscono che il fascino del Re Leone potrebbe aver perso parte del suo ruggito rispetto agli anni precedenti.

La concorrenza e il confronto con Oceania 2

Un altro aspetto da considerare è il confronto con le altre produzioni Disney uscite nello stesso periodo. Oceania 2, per esempio, ha ottenuto un’accoglienza molto più calorosa, con un incasso globale che ha superato il miliardo di dollari. Questo indica che il pubblico ha premiato maggiormente storie originali rispetto al prequel di un classico già rivisitato.

Va anche detto che l’industria cinematografica sta attraversando un momento particolare, con il pubblico sempre più orientato verso le esperienze in streaming. Ciò potrebbe significare che Mufasa – Il Re Leone avrà una seconda vita più prospera proprio su Disney+, dove potrà raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Il futuro della saga: la Disney investirà in un terzo capitolo?

Alla luce di questi dati, la grande domanda è: vedremo mai un altro capitolo della saga? La Disney ha dimostrato di saper sfruttare i propri franchise fino all’ultima goccia, ma potrebbe essere necessario un ripensamento strategico per riportare il Re Leone ai fasti del passato. Forse un sequel più diretto, piuttosto che un altro prequel, potrebbe riaccendere la passione del pubblico.

Quel che è certo è che il viaggio di Mufasa continua, e con l’arrivo imminente su Disney+, il pubblico avrà un’ulteriore possibilità di immergersi nel suo mondo. Resta da vedere se il ruggito di questo leone sarà abbastanza forte da far sentire la sua eco anche nei prossimi anni.