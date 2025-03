Il gelo: l’anima del teatro di Eduardo De Filippo torna a risplendere al Piccolo Bellini

Un viaggio nell’ispirazione e nella solitudine creativa del grande drammaturgo napoletano

Nel cuore pulsante di Napoli, il Piccolo Bellini diventa il palcoscenico di un’esperienza teatrale che trascende il semplice spettacolo: Il gelo, interpretato da Mimmo Borrelli, non è solo un reading, ma un’intima esplorazione dell’anima di Eduardo De Filippo, della sua solitudine creativa, della condanna e della passione che lo hanno segnato per tutta la vita. In scena dal 18 al 27 marzo, questa produzione della Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini è un omaggio alla grandezza del drammaturgo napoletano, alla sua lotta con l’ispirazione e alla miseria dell’arte, che si nutre di sacrificio e dedizione assoluta.

Le luci di Salvatore Palladino e le musiche di Antonio Della Ragione creano un’atmosfera sospesa tra il reale e l’onirico, accompagnando lo spettatore in un viaggio nel tormento dell’artista. Il teatro si fa confessionale, specchio di una mente in perenne battaglia con la pagina bianca, un limbo in cui il drammaturgo è prigioniero delle sue idee in attesa di prendere vita. Il gelo diventa così la metafora perfetta per raccontare la condizione dell’autore teatrale, sospeso tra il desiderio di esprimersi e l’inevitabile lotta contro l’incertezza.

Borrelli incarna un Eduardo De Filippo colto nel suo momento più fragile: la scrittura. Non vi è inizio più difficile, più sofferto, della prima parola impressa sulla carta. La creatività, come suggerisce lo spettacolo, non è un dono divino che si manifesta in un lampo di ispirazione, ma un processo doloroso, nutrito di mancanze, frustrazioni e attese interminabili.

Nel silenzio del suo camerino, Eduardo appare come un’anima inquieta, un sacerdote del teatro che si consuma tra le righe dei suoi copioni, tra il ticchettio del tempo che scorre e la consapevolezza che ogni parola scritta è un’anticipazione della propria immortalità. Le sue poesie, spesso nate tra una prova e l’altra, diventano confessioni intime, finestre su un’anima incapace di trovare pace.

Napoli, un palcoscenico di anime erranti

Il gelo di cui parla lo spettacolo non è solo quello interiore del drammaturgo, ma anche quello che attraversa i personaggi che Eduardo ha donato alla storia del teatro. Le tre figure al centro del reading – Padre Cicogna, De Pretore Vincenzo e Baccalà – incarnano la disperazione di chi vive ai margini, di chi si aggrappa a sogni spezzati e speranze vane. Napoli, in questo senso, è più di una città: è un microcosmo di anime inquiete, un purgatorio vivente in cui la miseria convive con la poesia, in cui ogni risata nasconde un dolore profondo.

Borrelli, con la sua interpretazione intensa e viscerale, restituisce vita a questi personaggi, facendo emergere la loro umanità dolente. La sua voce è un’eco che rimbalza tra le pareti del teatro, risvegliando il pubblico dal torpore e costringendolo a guardare in faccia la verità: la solitudine e la miseria dell’essere umano non risparmiano nessuno, neppure chi crea bellezza.

Il teatro come ultima resistenza

Nel contesto attuale, Il gelo assume un significato ancora più profondo. La pandemia ha reso evidente quanto il teatro sia un’arte fragile, un mestiere che vive di equilibri precari e di passioni spesso non riconosciute. Eduardo lo sapeva bene e Borrelli lo ricorda al pubblico: la scrittura teatrale è un atto di fede, un sacrificio che si consuma nell’ombra prima di vedere la luce della ribalta.

Ecco perché questo spettacolo non poteva restare un evento isolato, ma doveva essere riproposto. La magia scattata durante il debutto, quel silenzio sospeso prima dell’applauso finale, sono il segno che la voce di Eduardo non ha smesso di parlare, che la sua eredità continua a pulsare nelle vene del teatro italiano. Il gelo non è solo un omaggio a un gigante della scena, ma un manifesto dell’arte come ultima resistenza contro l’oblio, un inno alla parola scritta e alla sua capacità di sfidare il tempo. Fino al 27 marzo, al Piccolo Bellini di Napoli, si celebra non solo il genio di Eduardo, ma il potere stesso del teatro: quello di illuminare le ombre e di dare voce a chi non ha paura di interrogarsi sul senso della propria esistenza.