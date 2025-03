Un tipo imprevedibile 2, Happy Gilmore torna in grande stile: il sequel su Netflix promette risate e nostalgia

Adam Sandler riporta sullo schermo il suo iconico golfista con un cast sorprendente e nuove sfide esilaranti

Dopo anni di attesa, i fan di Un tipo imprevedibile possono finalmente esultare: Happy Gilmore sta tornando! Il sequel, intitolato Un tipo imprevedibile 2, debutterà in streaming su Netflix il 25 luglio, riportando Adam Sandler nei panni del celebre e irascibile golfista. La notizia ha immediatamente scatenato l’entusiasmo del pubblico, che da tempo chiedeva a gran voce un ritorno di uno dei personaggi più amati della carriera dell’attore.

Per chi non lo ricordasse, nel film del 1996 Happy Gilmore era un giocatore di hockey dal talento grezzo e dal temperamento esplosivo, che scopriva per caso di avere una straordinaria abilità nel golf. Tra colpi di scena, gag esilaranti e momenti di pura follia, il film divenne rapidamente un cult della commedia americana. Oggi, a quasi trent’anni di distanza, Sandler e il suo team riportano in scena il personaggio con una nuova avventura che promette di essere all’altezza dell’originale.

Nel sequel, Happy si trova a dover affrontare un mondo del golf profondamente cambiato, tra nuove regole, giocatori con tecnologie avanzate e una scena sportiva completamente diversa da quella che aveva conosciuto. Nonostante il tempo passato, il protagonista non ha perso il suo spirito combattivo e la sua capacità di mettersi nei guai con la sua ineguagliabile impulsività.

Ad affiancarlo ci saranno volti nuovi e vecchie conoscenze, tra cui il ritorno di Christopher McDonald nel ruolo dell’antagonista Shooter McGavin e Julie Bowen come Virginia Venit. Inoltre, il film includerà cameo speciali di icone del mondo sportivo come il controverso golfista John Daly e la star del football Travis Kelce, oltre alla partecipazione della modella e influencer Paige Spiranac, famosa per il suo legame con il golf.

Un cast ricco di sorprese e un team creativo d’eccezione

La sceneggiatura di Un tipo imprevedibile 2 è firmata da Adam Sandler insieme al fedele collaboratore Tim Herlihy, mentre la regia è stata affidata a Kyle Newacheck, già noto per il suo lavoro con Sandler in Murder Mystery.

Oltre ai nomi già citati, il cast include anche le figlie dell’attore, Sadie e Sunny Sandler, insieme a volti noti come Ben Stiller, Margaret Qualley, Benny Safdie e perfino il rapper Bad Bunny, pronto a portare un tocco di originalità alla pellicola.

Un ritorno attesissimo che punta alla nostalgia e alla novità

Il primo Un tipo imprevedibile ha segnato un’epoca per le commedie sportive, diventando un riferimento nel genere. Con questo sequel, Netflix punta a soddisfare sia i fan di lunga data che una nuova generazione di spettatori, combinando l’umorismo sopra le righe tipico di Sandler con un aggiornamento della storia ai tempi moderni. Le aspettative sono alte, ma se c’è una cosa che Adam Sandler ha dimostrato nel corso degli anni, è la sua capacità di reinventarsi pur rimanendo fedele a ciò che lo ha reso una star.

Con il debutto fissato per il 25 luglio, l’attesa è ormai alle stelle. Happy Gilmore sta per tornare e il mondo del golf non sarà più lo stesso!