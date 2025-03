Piccoli crimini condominiali: il noir teatrale che trasforma il condominio in un campo di battaglia

Due donne, un cadavere e una pensione da incassare: la commedia noir che mette alla berlina la società moderna

Quando il sipario si apre, tutto sembra tranquillo in un tipico condominio, ma ben presto si svela una trama fatta di inganni, ambizioni e colpi di scena. Piccoli crimini condominiali, in scena al MTM Teatro Leonardo dal 27 al 30 marzo 2025, porta in teatro una commedia noir ricca di ironia tagliente e situazioni surreali. Scritto da Giuseppe Della Misericordia e diretto da Teo Guadalupi, lo spettacolo vede protagoniste Ussi Alzati e Barbara Bertato, due interpreti che danno vita a un duo comico al tempo stesso esilarante e inquietante.

Le due cugine al centro della storia non sono certo esempi di moralità: quando il loro anziano vicino di casa muore improvvisamente, decidono di cogliere l’opportunità per riscuotere la sua pensione. Ma se un’azione illecita può risolvere i loro problemi economici, perché fermarsi? In un crescendo di situazioni paradossali, le due donne si trasformano in improbabili criminali, pronte a tutto pur di garantirsi una vita migliore. Ma ogni decisione diventa un’impasse: la loro “democrazia” condominiale le porta sempre a un voto in stallo, lasciandole intrappolate in un meccanismo che sembra non avere soluzione.

Attraverso l’assurda spirale di eventi che si susseguono, lo spettacolo mette alla berlina le ipocrisie della nostra società. Il condominio diventa un microcosmo in cui emergono tutte le tensioni, le contraddizioni e i paradossi del vivere civile. Il senso di rivalsa sociale, la sfiducia nelle istituzioni e la voglia di riscattarsi da una vita grigia alimentano la follia delle protagoniste, che si muovono con cinismo e leggerezza in un gioco sempre più pericoloso.

Con una regia che valorizza il ritmo serrato e il susseguirsi di situazioni al limite del grottesco, Piccoli crimini condominiali porta in scena un mix perfetto tra comicità e tensione, tra leggerezza e riflessione. La regia di Guadalupi esalta la dinamicità del testo, con scene che si sviluppano in modo incalzante e battute che colpiscono come fendenti.

Un duo irresistibile tra cinismo e ironia

Ussi Alzati e Barbara Bertato incarnano alla perfezione due personaggi diametralmente opposti, ma complementari nella loro follia. Le loro performance oscillano tra il cinismo più spietato e la comicità più esilarante, in un perfetto equilibrio tra tensione e leggerezza. La loro alchimia scenica è la chiave di volta dello spettacolo: tra sguardi complici, battute al vetriolo e momenti di surreale assurdità, le due attrici danno vita a una coppia di antieroine irresistibili.

L’ironia amara del testo si riflette anche nel continuo tentativo delle protagoniste di prendere decisioni democratiche, un espediente che sottolinea l’assurdità del loro piano criminale e allo stesso tempo fa emergere una riflessione più profonda sul concetto stesso di democrazia e sulle sue inevitabili incongruenze.

Un noir che fa ridere… e riflettere

Piccoli crimini condominiali non è solo una commedia brillante, ma un vero e proprio specchio della società contemporanea. La voglia di rivalsa delle protagoniste, il loro senso di ingiustizia e il desiderio di migliorare la propria condizione a qualunque costo mettono in scena un universo in cui i confini tra giusto e sbagliato si fanno sempre più labili.

Con una messa in scena essenziale, ma efficace, lo spettacolo riesce a creare un’atmosfera coinvolgente e ad accompagnare il pubblico in un viaggio tra risate e brividi. Una storia che intriga, diverte e lascia spazio a una riflessione più ampia sulle dinamiche del potere, delle scelte e della morale. In fondo, chi non ha mai sognato di avere l’ultima parola in una discussione condominiale? E se il prezzo da pagare fosse un piccolo crimine, chi di noi avrebbe il coraggio di dire di no?