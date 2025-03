One piece 2 a rischio, il co-showrunner Matt Owens si ritira per motivi di salute mentale: le prime paure di Netflix

Matt Owens abbandona temporaneamente la guida della serie live-action per concentrarsi sul benessere personale

Dopo sei anni intensi dedicati all’adattamento live-action del celebre manga ‘One Piece’, Matt Owens, co-showrunner della serie targata Netflix, ha annunciato una pausa dal suo ruolo per focalizzarsi sulla propria salute mentale. La notizia ha colto di sorpresa i fan, sollevando interrogativi sul futuro della produzione.

Owens ha condiviso la sua decisione attraverso un post sui social media, descrivendo il lavoro sulla serie come “un viaggio che mi ha cambiato la vita” e “un sogno che si è avverato”. Tuttavia, ha anche ammesso che l’impegno è stato estremamente impegnativo, portandolo alla scelta di “scendere dalla Going Merry” per prendersi una pausa e concentrarsi su sé stesso. Ha espresso gratitudine verso il creatore del manga, Eiichiro Oda, e verso tutto il team di produzione per il supporto ricevuto durante questo percorso.

La decisione di Owens solleva domande sul proseguimento della serie. Fortunatamente, la seconda stagione ha già completato le riprese, garantendo che la post-produzione possa procedere senza intoppi. Joe Tracz, co-showrunner insieme a Owens, continuerà a guidare la serie, assicurando continuità creativa. Questo rassicura i fan sull’impegno di Netflix nel portare avanti l’ambizioso progetto.

Implicazioni per la seconda stagione

La seconda stagione di ‘One Piece’ promette di ampliare l’universo narrativo introdotto nella prima, con l’introduzione di nuovi personaggi e archi narrativi. Le riprese, concluse a Città del Capo, hanno visto l’aggiunta di attori di talento che interpreteranno ruoli chiave, aumentando l’attesa tra gli appassionati.

Nonostante l’assenza di una data di uscita ufficiale, si prevede che i nuovi episodi possano debuttare entro la fine del 2025.

Prospettive per una terza stagione

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali riguardo a una terza stagione, l’entusiasmo dei fan e il successo ottenuto finora dalla serie lasciano ben sperare. La pausa di Owens potrebbe rappresentare un’opportunità per riorganizzare il team creativo e affrontare eventuali sfide future con rinnovata energia. La dedizione del cast e della troupe suggerisce che ‘One Piece’ continuerà a navigare verso nuove avventure, mantenendo viva la passione dei suoi seguaci.

In un panorama televisivo sempre più esigente, la priorità alla salute mentale dei creativi sottolinea l’importanza del benessere personale nel garantire produzioni di qualità. La decisione di Owens, sebbene sorprendente, evidenzia una crescente consapevolezza nel settore riguardo all’equilibrio tra vita professionale e personale. I fan di ‘One Piece’ possono guardare al futuro con ottimismo, confidando che la serie continuerà a offrire storie avvincenti e personaggi indimenticabili.