Avengers: Doomsday, tornano gli X-Men e Downey Jr. è il nuovo villain: cast bomba e sorpresa finale

I nuovi Avengers si preparano alla battaglia: tra ritorni clamorosi, mutanti inaspettati e un Iron Man… malvagio

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Con un live streaming attesissimo, i Marvel Studios hanno svelato il cast completo di Avengers: Doomsday, il prossimo epico capitolo che riunirà un esercito di supereroi (e non solo) per affrontare una minaccia senza precedenti. Ma non si tratta solo di una lista di nomi celebri: questa volta a sorprendere sono i grandi ritorni dal mondo degli X-Men, i nuovi ingressi dai Fantastici Quattro e un colpo di scena che ha già fatto tremare i fan. Robert Downey Jr. torna nel Marvel Cinematic Universe, ma nei panni del temibile Doctor Doom.

Tra le certezze ci sono le icone che i fan conoscono bene: Chris Hemsworth ancora nei panni di Thor, Anthony Mackie come il nuovo Captain America e Paul Rudd che riprende il ruolo di Ant-Man. A loro si aggiungono nomi già noti dell’universo Marvel come Tom Hiddleston (Loki), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Sebastian Stan (Winter Soldier) e Winston Duke (M’Baku). Ma è l’apertura agli X-Men a fare notizia: rivedremo Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), Kelsey Grammer (Beast), Alan Cumming (Nightcrawler), James Marsden (Ciclope), Rebecca Romijn (Mystica) e persino Channing Tatum nei panni di Gambit, in arrivo direttamente da Deadpool & Wolverine.

A unirsi agli Avengers ci saranno anche i protagonisti del recente universo narrativo dei Thunderbolts e dei Fantastici Quattro. Florence Pugh torna nei panni di Yelena Belova, David Harbour in quelli del Red Guardian, mentre Pedro Pascal sarà Mr. Fantastic accanto a Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Da Black Panther: Wakanda Forever rivedremo Tenoch Huerta Mejía come Namor e non mancherà neppure Simu Liu con il suo Shang-Chi. La seconda ondata Marvel si fonde quindi con le vecchie glorie, creando una squadra tanto vasta quanto esplosiva.

I fratelli Russo, già dietro ai capitoli più amati del franchise, sono stati confermati alla regia. Il loro ritorno promette un equilibrio tra spettacolarità e narrazione, come dimostrato in Endgame e Infinity War. L’attesa per il film è già alle stelle e, con un cast così ricco e variegato, le aspettative sono altissime. Il titolo Doomsday lascia poco spazio ai dubbi: la posta in gioco sarà più alta che mai.

Doctor Doom al centro del caos

Ma il vero fulcro dell’attenzione è proprio lui: Robert Downey Jr., che dopo aver detto addio al ruolo di Iron Man nel 2019, ritorna nel MCU come Victor Von Doom. Una scelta spiazzante ma potenzialmente geniale. Lo stesso attore, durante il Comic-Con dello scorso anno, ha anticipato: “Nuova maschera, stesso compito”. Il riferimento è chiaro: anche se Tony Stark non c’è più, l’impronta di Downey nel mondo Marvel resta indelebile, e il passaggio da eroe a villain potrebbe segnare una nuova era narrativa.

Con Avengers: Doomsday previsto per il 1° maggio 2026, i Marvel Studios hanno davanti un anno cruciale. Prima arriveranno Thunderbolts il 2 maggio 2025 e Fantastic Four: First Steps il 25 luglio 2025. Ma tutti gli occhi sono già puntati su questo nuovo epico crossover, destinato a ridefinire le regole del gioco.

Prepariamoci al giorno del giudizio

Sarà difficile eguagliare il pathos di Endgame, ma Doomsday sembra avere tutte le carte in regola per diventare il nuovo evento generazionale del MCU.

Con i mutanti finalmente integrati, nuovi eroi pronti a brillare e un villain carismatico come Doctor Doom, la saga è pronta a rinascere dalle sue ceneri. E questa volta, il destino dell’universo Marvel sarà più incerto che mai.