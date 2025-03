Raul Cremona fa sparire la realtà con Bravissssssimo: lo spettacolo che ti strega e ti fa ridere | Al Teatro Manzoni di Milano

Un’ora e mezza tra magia, illusioni e risate, con il ritorno in scena del mago più amato d’Italia

Raul Cremona è pronto a far scomparire la noia e trasformare il palcoscenico in un vortice di incanto e comicità. Dal 10 al 13 aprile 2025, salirà sul palco con il suo nuovo show “Bravissssssimo”, un titolo che è già una dichiarazione d’intenti. Per chi ha amato i suoi personaggi televisivi, le sue gag surreali e la sua maestria nell’arte del prestidigitatore, lo spettacolo è un ritorno tanto atteso quanto sorprendente. E se la magia è illusione, il divertimento in questo caso è assolutamente reale.

Fin dalle prime battute, Raul conquista il pubblico con il suo mix inimitabile di umorismo e stupore. Accompagnato dal vivo dalle musiche del maestro Marco Castelli, l’artista propone un recital che unisce il gusto del varietà alla potenza del teatro d’illusione. Ogni numero è una scoperta, ogni battuta un invito a lasciarsi andare, mentre il pubblico viene condotto per mano in un universo dove la logica si capovolge e l’incredibile prende il sopravvento.

Cremona non si limita a eseguire trucchi: li trasforma in racconti, in piccole opere teatrali dal tono scanzonato ma sempre elegante. L’atmosfera è da cabaret d’altri tempi, ma lo sguardo è rivolto al futuro, con riflessioni ironiche sul presente e una narrazione che tiene insieme le generazioni. Non mancano, naturalmente, i personaggi storici che hanno reso celebre il suo repertorio: da Silvano l’implacabile a Oronzo, tutti fanno capolino a ricordarci perché Raul è diventato un’icona della comicità italiana.

Tra incantesimi e ricordi, un viaggio nel cuore della magia

Il cuore dello spettacolo è il legame tra palco e platea, tra artista e spettatore. Raul Cremona non sale sul palco per mostrare, ma per condividere. Ogni aneddoto, ogni citazione, ogni trucco è costruito per creare un ponte emotivo, capace di far ridere ma anche di commuovere. In questo, la presenza scenica del maestro Castelli al pianoforte diventa fondamentale: non solo accompagna con le note, ma aggiunge magia alla magia, trasformando la musica in parte integrante dello spettacolo.

Tra giochi di prestigio che lasciano a bocca aperta e riflessioni sul mestiere dell’illusionista, emerge una dichiarazione d’amore al teatro, alla vita e alla meraviglia. “Bravissssssimo” è il manifesto di un artista che sa reinventarsi senza mai perdere la sua essenza, che sa rendere ogni spettacolo unico perché autentico. La comicità diventa mezzo per arrivare a qualcosa di più profondo: la voglia di stupirsi ancora.

Il ritorno di Raul è un invito a credere nell’impossibile

Per chi cerca uno spettacolo fuori dagli schemi, capace di far ridere ma anche di emozionare, “Bravissssssimo” è l’appuntamento da non perdere. Cremona dimostra ancora una volta come la vera magia non stia nei trucchi, ma nello sguardo con cui si sceglie di guardare il mondo. E il suo, tra leggerezza e poesia, è uno sguardo che incanta.

Al Teatro Manzoni di Milano dal 10 al 13 aprile, ogni sera alle 20.45 e la domenica alle 15.30, Raul Cremona vi aspetta con la sua eleganza surreale e la sua capacità rara di trasformare la realtà in un sogno comico. Perché, in fondo, l’incanto più grande è riuscire ancora a far sorridere.