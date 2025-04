Jude Law sarà Putin nel film The Wizard of the Kremlin: una sfida | “sarà come scalare l’Everest”

L’attore britannico affronta una delle sue sfide più ardue nei panni del leader russo, in un thriller politico tratto dal bestseller di Giuliano da Empoli.

Jude Law interpreterà il presidente russo Vladimir Putin nel film The Wizard of the Kremlin, diretto dal regista francese Olivier Assayas.

Il progetto, diretto dal regista francese Olivier Assayas, è un adattamento cinematografico dell’omonimo bestseller di Giuliano da Empoli.

Romanzo che racconta i meccanismi di potere al Cremlino segue la storia di Vadim Baranov, un personaggio ispirato a Vladislav Surkov, ex consigliere e stratega di Vladimir Putin, spesso definito il “Rasputin del Cremlino”.

Il film, diretto da Olivier Assayas, riprenderà l’atmosfera del romanzo, esplorando le dinamiche politiche russe con uno sguardo tra realtà e finzione.

Una scalata importante per Jude Law

Reduce di una serie infinita di ruoli più o meno memorabili, Jude Law si trova a compiere quella che ha lui stesso definito come una sfida significativa, paragonata alla scalata dell’Everest: interpretare Putin. Forse citare un monte che trasferisce nell’immaginario comune l’idea del gelo, del bianco dell’intoccabile, rende bene la caratterizzazione del personaggio principale.

Ma scopriremo presto se il nostro attore preferito dei film natalizi, riuscirà comunque a trasferirci un po’ dello stesso calore. Jude Law ha già dimostrato la sua versatilità nei diversi personaggi interpretati, ma calarsi nei panni di uno dei leader più influenti e controversi del mondo moderno sarà di certo una prova interessante. Il solo fatto di portare sullo schermo una figura come Vladimir Putin è una mossa audace. Inserire un attore britannico di fama internazionale come Jude Law nel ruolo è un’ulteriore scommessa, che potrebbe rivelarsi geniale o fallimentare a seconda della direzione artistica e dell’equilibrio tra realismo e fiction.

Sceneggiatura e Cast

Come nel romanzo, il film porterà alla luce quei meccanismi di manipolazione e influenza nel cuore del potere russo, innestando sulla realtà storica alcuni elementi di finzione, garantendo un racconto più coinvolgente (della cruda verità). D’altronde non può che esserlo, data la collaborazione alla sceneggiatura, firmata da Olivier Assayas, della penna spietata e ipnotica di Emmanuel Carrère.

Accanto a Jude Law, il film vedrà la partecipazione di Paul Dano nel ruolo di Vadim Baranov, un personaggio ispirato a Vladislav Surkov, ex stratega del Cremlino. Alicia Vikander interpreterà Ksenia, amante di Baranov, mentre Zach Galifianakis e Tom Sturridge saranno coinvolti in ruoli ancora non specificati. Purtroppo, però, non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale. Gli appassionati di cinema e politica dovranno dunque attendere ulteriori aggiornamenti per scoprire quando potranno vedere Jude Law nei panni di Vladimir Putin sul grande schermo.