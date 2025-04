TRON: Ares promette un’epica collisione tra realtà e mondo digitale nel nuovo trailer ufficiale

Il terzo capitolo della saga sci-fi introduce Jared Leto in un’avventura mozzafiato tra intelligenza artificiale e umanità

Disney ha recentemente svelato il primo trailer di TRON: Ares, il tanto atteso terzo capitolo della celebre saga di fantascienza iniziata nel 1982. Questo nuovo episodio segna un’evoluzione significativa nella narrazione, introducendo un’interazione senza precedenti tra il mondo digitale e quello reale. Al centro della scena troviamo Jared Leto nei panni di Ares, un sofisticato programma digitale inviato nel nostro mondo per una missione pericolosa, segnando il primo incontro tra l’umanità e esseri dotati di intelligenza artificiale.

Il trailer offre uno sguardo avvincente su questa nuova realtà, mostrando Ares mentre naviga in una metropoli frenetica, sfuggendo alle forze dell’ordine su una light-cycle e affrontando un gigantesco Recognizer che incombe sulla città. Queste sequenze promettono un’esperienza visiva straordinaria, combinando l’estetica neon caratteristica della serie con effetti speciali all’avanguardia.

Oltre a Leto, il film vanta un cast stellare che include Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan e Gillian Anderson. Un ritorno particolarmente atteso è quello di Jeff Bridges, che riprende il ruolo iconico di Kevin Flynn, aggiungendo continuità e profondità alla narrazione. La regia è affidata a Joachim Rønning, noto per il suo lavoro in Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar e Maleficent – Signora del male, mentre la sceneggiatura è curata da Jesse Wigutow e Jack Thorne.

Un viaggio audace dal digitale al reale

La trama di TRON: Ares si distingue per l’innovativa esplorazione del confine tra il mondo digitale e quello reale. Ares, un programma avanzato, viene inviato nel nostro mondo con una missione che potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra l’umanità e l’intelligenza artificiale. Questa premessa apre la porta a riflessioni profonde sull’integrazione della tecnologia nella nostra vita quotidiana e sulle implicazioni etiche dell’interazione con entità digitali autonome.

Le sequenze d’azione presentate nel trailer evidenziano questa fusione di realtà, con Ares che utilizza tecnologie avanzate in ambienti urbani familiari, creando un contrasto visivo e tematico affascinante. La presenza di elementi iconici della serie, come le light-cycle e i Recognizer, reimmaginati nel contesto del mondo reale, promette di offrire sia nostalgia che innovazione ai fan di lunga data e ai nuovi spettatori.

Un cast stellare e ritorni iconici

Oltre alla performance di Jared Leto, il film beneficia di un ensemble di talenti di alto profilo. Greta Lee interpreta Eve Kim, mentre Evan Peters assume il ruolo di Julian Dillinger, aggiungendo nuove dinamiche alla trama. La presenza di Gillian Anderson e il ritorno di Jeff Bridges nel ruolo di Kevin Flynn aggiungono ulteriore profondità al cast, creando un ponte tra la nuova narrazione e le radici della saga.

La colonna sonora, elemento distintivo dei precedenti capitoli, è affidata ai Nine Inch Nails, segnando la prima volta che Trent Reznor e Atticus Ross compongono una colonna sonora sotto il nome della loro band. Questo contributo musicale promette di arricchire l’atmosfera del film con sonorità industrial rock, in linea con l’estetica futuristica e cyberpunk di TRON: Ares.

TRON: Ares è atteso nelle sale cinematografiche il 10 ottobre 2025, e l’entusiasmo intorno al film continua a crescere. Con una combinazione di effetti visivi rivoluzionari, una trama coinvolgente e un cast eccezionale, questo terzo capitolo si preannuncia come un’esperienza cinematografica imperdibile. I fan possono prepararsi a essere trasportati in un’avventura che esplora i confini tra uomo e macchina, realtà e simulazione, in un modo che solo l’universo di TRON può offrire.

Per coloro che desiderano immergersi nuovamente nell’universo di TRON prima dell’uscita del nuovo film, i precedenti capitoli sono attualmente disponibili in streaming su Disney+.