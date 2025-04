Flora, scopri la storia della più giovane staffetta partigiana: il docufilm al Cinema Martinitt

Un evento speciale con la presenza di Flora Monti e della regista Martina De Polo

Il Cinema Teatro Martinitt di Milano si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza storica e culturale. Martedì 15 aprile alle ore 17:30, in collaborazione con ANPI e Municipio 3, verrà proiettato il docufilm “Flora”, diretto da Martina De Polo. La proiezione sarà impreziosita dalla presenza della protagonista, Flora Monti, e della regista, offrendo al pubblico un’opportunità unica di dialogo e approfondimento.

Questo evento si inserisce nel contesto delle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica attraverso testimonianze dirette. La presenza di Flora Monti, oggi novantaquattrenne, rappresenta un ponte vivente tra passato e presente, ricordandoci l’importanza dei valori di libertà e democrazia conquistati con la Resistenza.

“Flora” racconta la straordinaria esperienza di Flora Monti, che a soli 12 anni divenne una delle più giovani staffette partigiane durante la Resistenza italiana. Il film offre uno sguardo intimo e toccante sulla sua vita, evidenziando il coraggio e la determinazione che l’hanno guidata in un periodo cruciale della storia italiana.

L’incontro sarà moderato da Franco Dassisti, curatore della rassegna cinematografica del Cinema Martinitt, che guiderà il dibattito tra il pubblico, la protagonista e la regista. Un’occasione imperdibile per approfondire temi storici e riflettere sull’attualità dei valori della Resistenza.

Il docufilm ‘Flora’: un viaggio nella memoria

La regista Martina De Polo, attraverso “Flora”, offre una narrazione potente e autentica della vita di Flora Monti. Il film non si limita a raccontare gli eventi storici, ma esplora anche le emozioni e le sfide personali affrontate dalla protagonista durante la sua giovinezza. Attraverso immagini d’epoca e interviste, il documentario restituisce un quadro vivido di un’epoca segnata dalla lotta per la libertà.

La critica ha accolto positivamente il film, sottolineando la sua capacità di connettere le nuove generazioni con la storia attraverso una testimonianza diretta e coinvolgente. La scelta di focalizzarsi su una figura femminile giovane evidenzia il ruolo spesso sottovalutato delle donne nella Resistenza italiana.

Un evento di rilevanza culturale e sociale

La proiezione di “Flora” al Cinema Martinitt rappresenta non solo un momento di celebrazione storica, ma anche un’opportunità di riflessione sul presente. La collaborazione con ANPI e Municipio 3 sottolinea l’importanza di iniziative che promuovono la memoria storica e i valori democratici.

La presenza di figure istituzionali, come la Presidente del Municipio 3, Caterina Antola, evidenzia l’impegno delle istituzioni locali nel sostenere eventi culturali di questo calibro. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per mantenere vivi i valori della Resistenza e trasmetterli alle future generazioni.

In un’epoca in cui la memoria storica rischia di sbiadire, eventi come questo assumono un’importanza cruciale. La testimonianza di Flora Monti ci ricorda il prezzo della libertà e l’importanza di difendere i valori democratici. Non perdete l’opportunità di assistere alla proiezione di “Flora” e di incontrare personalmente una protagonista della nostra storia.