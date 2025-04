Predator: Badlands rivoluziona la saga con un’alleanza inedita tra alieno e umano ￼

Elle Fanning e un giovane Predator uniscono le forze in un’avventura mozzafiato nel nuovo capitolo della serie

La saga di Predator si prepara a un audace rinnovamento con “Predator: Badlands”, diretto da Dan Trachtenberg, già acclamato per “Prey”. Il film, in uscita il 7 novembre 2025, introduce una svolta narrativa significativa, presentando per la prima volta un Predator come protagonista positivo.

Ambientato in un futuro remoto su un pianeta ostile, la storia segue Dek, un giovane Predator emarginato dal suo clan, interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi, che si allea con Thia, un’androide interpretata da Elle Fanning, per affrontare una minaccia comune.

Il teaser trailer, recentemente rilasciato, mostra paesaggi alieni mozzafiato e sequenze d’azione intense, evidenziando la dinamica tra Dek e Thia. La collaborazione tra i due personaggi promette di esplorare temi di fiducia, redenzione e identità, offrendo una nuova prospettiva sull’universo di Predator. Elle Fanning, al suo debutto in un ruolo d’azione di questa portata, ha espresso entusiasmo per la complessità del suo personaggio e per l’opportunità di lavorare in un contesto così innovativo.

Un nuovo volto per il Predator

La decisione di presentare un Predator come protagonista rappresenta un cambiamento radicale rispetto ai precedenti capitoli della serie, dove queste creature erano spesso antagonisti spietati. Dan Trachtenberg ha dichiarato che l’obiettivo era quello di “umanizzare” il Predator, mostrando le sue lotte interne e il desiderio di riscatto. Questa scelta narrativa mira a offrire al pubblico una comprensione più profonda della cultura e delle motivazioni dei Predator, arricchendo l’universo della saga con nuove sfumature emotive e morali.

La relazione tra Dek e Thia si sviluppa in un contesto di sopravvivenza estrema, dove entrambi i personaggi devono superare le loro differenze per affrontare una minaccia comune. Questa dinamica offre l’opportunità di esplorare temi universali come l’amicizia, la lealtà e la comprensione reciproca, rendendo “Predator: Badlands” un film che va oltre l’azione pura per toccare corde emotive più profonde.

Espansione dell’universo Predator

Oltre a “Predator: Badlands”, Trachtenberg sta lavorando a “Predator: Killer of Killers”, un film d’animazione in uscita su Hulu il 6 giugno 2025. Questo progetto esplorerà ulteriormente l’universo dei Predator attraverso una serie di storie ambientate in epoche e contesti diversi, offrendo ai fan una visione più ampia e diversificata della saga.

Questa espansione dell’universo narrativo dimostra l’impegno dei creatori nel reinventare e approfondire la mitologia dei Predator, mantenendo viva l’attenzione del pubblico e attirando nuove generazioni di spettatori. Con una combinazione di innovazione narrativa e rispetto per le radici della serie, questi nuovi progetti promettono di portare la saga in direzioni entusiasmanti e inesplorate.

In conclusione, “Predator: Badlands” si preannuncia come un capitolo rivoluzionario per la saga, offrendo una nuova prospettiva su personaggi iconici e introducendo temi più complessi e sfaccettati. Con una combinazione di azione intensa, sviluppo emotivo dei personaggi e un’ambientazione affascinante, il film promette di essere un’esperienza cinematografica imperdibile per i fan di lunga data e per i nuovi arrivati nell’universo dei Predator.