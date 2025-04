Rita Pavone e Giampiero Mughini insieme sul palco: un viaggio tra musica e parole che emoziona | Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro

Un evento unico che celebra 60 anni di carriera di Rita Pavone, tra successi intramontabili e racconti inediti.

Il 5 maggio 2025, il Teatro Manzoni di Milano ospiterà un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana: “Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”, un talk musicale che vedrà protagonista Rita Pavone, accompagnata dal giornalista e scrittore Giampiero Mughini. In questa serata speciale, Rita Pavone ripercorrerà i momenti salienti della sua straordinaria carriera, iniziata nel 1963, attraverso reinterpretazioni acustiche dei suoi brani più celebri, eseguite con l’accompagnamento di Riccardo Bertuzzi alla chitarra e Fabio Gangi al pianoforte.

Giampiero Mughini guiderà il pubblico in un viaggio attraverso sei decenni di musica e televisione, offrendo spunti e riflessioni sulla carriera di Rita Pavone, che ha saputo anticipare le tendenze musicali e distinguersi come un’icona culturale. La serata sarà anche un omaggio al cantautore Pierangelo Bertoli, con la citazione tratta da “A Muso Duro” che dà il titolo all’evento.

Rita Pavone, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, è stata una delle poche cantanti italiane a raggiungere le classifiche internazionali e a esibirsi nei programmi televisivi più prestigiosi, come l’Ed Sullivan Show negli Stati Uniti. La sua carriera l’ha portata a calcare i palcoscenici di tutto il mondo, incidendo dischi in sei lingue diverse e collaborando con artisti di fama internazionale.

Giampiero Mughini, noto per la sua carriera di giornalista, scrittore e opinionista televisivo, porterà la sua esperienza e il suo stile inconfondibile in questa serata, offrendo al pubblico un punto di vista unico sulla carriera di Rita Pavone e sul panorama musicale italiano.

Un viaggio tra passato e futuro

“Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro” non è solo un titolo evocativo, ma rappresenta anche la filosofia di Rita Pavone, che ha sempre saputo reinventarsi e affrontare nuove sfide artistiche. Durante la serata, il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare brani storici e scoprire aneddoti e curiosità sulla carriera della cantante, in un’atmosfera intima e coinvolgente.

L’evento sarà anche l’occasione per rendere omaggio a Pierangelo Bertoli, a 40 anni dalla nascita di “A Muso Duro” e a 20 dalla sua scomparsa, sottolineando l’importanza della sua eredità musicale e culturale.

Un’occasione da non perdere

La serata del 5 maggio 2025 al Teatro Manzoni di Milano si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di musica italiana e per coloro che desiderano rivivere le emozioni di un’epoca d’oro della canzone italiana. Con la partecipazione di Rita Pavone e Giampiero Mughini, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra passato e futuro, tra ricordi e nuove scoperte.

Non mancate a questa straordinaria serata che celebra la carriera di una delle artiste più amate e rispettate del panorama musicale italiano.